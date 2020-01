Intern mail afslører: PPR ikke hørt omkring Børnehuset Syds lukning

Se billedserie Lukningen af Børnehuset Syd har mødt stor kritik flere steder fra. Foto: Emil Kristensen

Greve - 15. januar 2020 kl. 12:09 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

PPR er ikke blevet hørt i sagen om lukningen af Børnehuset Syd i Greve Kommune. Det viser en intern mail, som avisen er i besiddelse af.

Mailen er sendt den 7. januar, og her beder PPR om at få føjet nogle tilføjelser til et referat af et møde mellem PPR og Center for Dagtilbud, hvor børnenes fremtid blev drøftet. DAGBLADET har forgæves forsøgt at få indblik i referatet, men det har ikke været muligt, da der er tale om et internt dokument.

Men i mailen ønsker PPR, at der i referatet blandt andet bliver tilført: »I gennemgangen fortæller Klaus Øvre, at beslutningen er truffet bag lukkede døre i "Center for Dagtilbud og Skoler" uden inddragelse af perspektiver fra "Center fra børn og familier". De faglige begrundelser, der ligger til grund for beslutningen, har ingen forbindelse til PPR`s samarbejde og faglige indsigt i børnehuset Syd.«

I sagsfremstillingen var PPR nævnt flere gange, og som noget af det første kunne man læse, at: »I starten af 2019 konkluderer PPR følgende om effekten af deres indsatser i perioden fra januar 2017 til januar 2019:

"De bedst fungerende børn vil næppe blive betragtet som bedst fungerende i en hvilken som helst anden institution, og nye samarbejdspartnere, der træder ind i Syd, får et kulturchok over opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet".

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR's, vurdering har haft en stor betydning i lokalpolitikernes overvejelser om at lukke Børnehuset Syd¨.

- Det, vi har fået fremlagt af forvaltningen, er, at der er tale om en institution, hvor børnene ikke er i trivsel. Den har været hårdt ramt i de seneste tre år, og der er ifølge forvaltningen og PPR ikke sket nogen videre forbedringer, udtalte Claus Jensen, formand for skole- og børneudvalget til DAGBLADET den 3. januar.

Men i den interne mail fremgår det også, at PPR ønsker at få følgende passage tilføjet til det føromtalte referat:

»Opmærksomhed på, at den inkluderende specialpædagogiske indsats samt den målrettede forældreinddragelse, der pt. foregår i (Børnehuset, red.) Syd beror på tre års målrettet samarbejde med PPR, hvilket kan blive en udfordring at overføre til andre institutioner.«

Det fremgår også af den interne mail, at PPR har set positive resultater af arbejdet i Børnehuset Syd.

»Der tales om vigtigheden af fortsat at sikre, at der tages hånd om de særlige udfordringer, som børnene og familierne i området har. Dette gælder ikke kun de børn, der nu flyttes fra Syd, men også de børn, der fremadrettet starter i daginstitutioner i området. Opmærksomhed på samarbejde, metoder og tilgange, som vi ser, har bidraget til positiv udvikling for børn og familier i Børnehuset Syd, og som derfor bør medtænkes i overleveringen til nye institutioner.«

DAGBLADET har fremlagt indholdet af skrivelsen til Claus Jensen (V), formand for skole- og børneudvalget, men han ønsker ikke at kommentere på den, før han har sat sig yderligere ind i sagen.

Alarmerende - Men jeg vil spørge ind til indholdet, når vi har møde i skole- og børneudvalget torsdag eftermiddag, siger han.

Omvendt forholder det sig med Bjarke Abel (S), næstformand i skole- og børneudvalget, der finder det kritisabelt, at PPR ikke har været en del af drøftelserne omkring Børnehuset Syds fremtid.

- Jeg synes, det er alarmerende, hvis vi ikke er blevet fremlagt den relevante information om, at PPR ser en positiv udvikling. Det kunne have nuanceret billedet, siger han.

Han peger på, at sagsfremstillingen hele vejen igennem har været ensidig.

- Når vi ikke får fremlagt andre perspektiver og synspunkter, så går vi ud fra, at det er en samlet forvaltning, der står bag indstillingen. Og det er stærkt kritisabelt, hvis det viser sig, at PPR ikke er blevet spurgt ind til deres mening, siger han.

- Det er klart, at når man får den type oplysninger, så rejser det spørgsmålet, om det var den bedste løsning at lukke Børnehuset Syd.

Udvalget har møde torsdag eftermiddag, hvor sagen er på dagsordenen, og her har socialdemokraten forberedt 10 spørgsmål, der skal kaste lys over sagen.

- Jeg vil blandt andet gerne have svar på, hvorfor sagen var på lukket dagsorden, og jeg vil også gerne have PPR's vurdering af udviklingen i Børnehuset Syd, siger han.

DAGBLADET har forsøgt at få en kommentar fra Klaus Øvre Bentsen, centerchef i Center for Dagtilbud og Skoler, tirsdag eftermiddag og igen onsdag morgen både telefonisk og via sms. Han er først vendt tilbage onsdag formiddag med svar om, at han ikke har mulighed for at kommentere før avisens deadline. Borgmester Pernille Beckmann (V) har ikke ønsket at udtale sig og henviser til formand Claus Jensen (V).