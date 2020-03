Philip og Andreas er 11 år gamle og går i samme klasse på Holmeagerskolen. Den 15. april åbner de en skakklub på Mosedeskolen, som, de håber, kan være med til at udbrede kendskabet til det spil, som de holder meget af at spille. Foto: Janus Spøhr

Initiativrige drenge tog sagen i egen hånd

For Philip startede interessen også for nogle år siden. De to elever på Holmeagerskolen er så bidt af skak, at de nu starter deres egen klub, hvor alle i alderen fem til 25 år er velkomne.

Andreas startede med at spille mod sin far. I begyndelsen tabte han de fleste gange, men efter noget tid måtte farmand give fortabt. Siden begyndte Andreas at spille mod sin fars onkel, der er professor.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her