John T. Olsen må væbne sig med tålmodighed, for det vides ikke, hvornår det besluttes, om det skal være ham eller Bjarke Abel, der skal være Socialdemokratiets spidskandidat. Arkivfoto: Janus Spøhr.

Ingen socialdemokratisk spidskandidat lige foreløbig

Socialdemokratiet i Greve skulle have valgt spidskandidat til kommunalvalget 22. marts, men generalforsamlingen er udsat.

John T. Olsen eller Bjarke Abel? Spørgsmålet om, hvem der skal være socialdemokratiets spidskandidat, skulle have været besvaret 22. marts, men partiets generalforsamling er blevet udsat på ubestemt tid.

- Det er selvfølgelig vildt frustrerende for Bjarke og mig, at vi ikke får en afklaring, men der er nogle ting, som er vigtigere lige nu, siger John T. Olsen.

Partiet besluttede allerede i starten af ugen at aflyse generalforsamlingen 22. marts og udskyde den til 18. april, men på grund af de nye retningslinjer fra myndighederne har de nu besluttet, at udskyde på ubestemt tid.

- Det er jo ikke til at sige, hvornår det hele er overstået. Indti videre er det to uger, men vi risikerer jo, at det bliver forlænget, siger John T. Olsen.