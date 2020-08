Foto: Mie Neel

Ignorerede SMS om aftenen: Vågnede som millionærer

Trods brummen fra telefonen efter Eurojackpot-trækning gik et par, der begge er i tresserne, tidligt i seng. Da de vågnede, fandt de ud af, at de var blevet millionærer

Greve - 12. august 2020 kl. 09:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stille fredag aften med helaftensfilm var ved at gå på hæld, da et par i tresserne fra Greve Kommune gjorde sig klar til at gå i seng. De skulle tidligt op næste dag. Lige inden de lagde sig til at sove, lød der en brummen fra telefonen fra en indkommende SMS.

- Min kone sagde med et grin: "Det er nok bare den sædvanlige notifikation fra Danske Spil om de 50 kroner, vi har vundet på vores Plus-abonnement". Vi tænkte ikke, det var vigtigt nok at stå op for og blev enige om at tjekke telefonen næste morgen, fortæller manden, der ønsker at være anonym.

Manden kom først ud af sengen, da han skulle møde meget tidligt på arbejde. Klokken var således ikke mere end fem om morgenen, og øjnene var stadig tunge, da han læste beskeden- som ganske rigtigt var fra Danske Spil. Dog vågnede manden temmelig brat op, da han så, hvad der stod i sms'en. Det handlede nemlig ikke om en gevinst på 50 kroner - men på 2.085.130.

- Jeg kunne næsten ikke trække vejret. På skærmen stod dette vanvittige beløb, og jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Så skyndte jeg mig ind til min kone, som umiddelbart blev sur over, at jeg vækkede hende. Jeg plejer normalt plejer at lade hende sove videre, selvom jeg skal afsted. Lige indtil jeg fik forklaret, at vi altså havde vundet over to millioner kroner. Så kan jeg love for, at hun vågnede i godt humør, fortæller han med et grin.

Måtte fortælle det Manden, der er millionær nr. 3689, kunne slet ikke forstå, at drømmen om den store gevinst var gået i opfyldelse efter 30 års trofast spil på Lotto.

- Jeg for forvirret rundt i huset - fra badeværelse til køkken og så ind i stuen igen. Jeg var helt rundt på gulvet, men tænkte dog, at vi straks måtte dele nyheden med nogen. Så vi ringede til vores to børn.

Børnene var heller ikke ovenud begejstrede for den tidlige morgenvækning. Og deres yngste vrissede ligefrem, hvorfor i alverden, de ringede så tidligt.

-Vi fortalte, at vi havde vundet de her mange penge. Så gik gik ikke mere end en time, før den yngste stod i døren herhjemme med måbende ansigt, siger den glade vinder - og han fortsætter:

-De var meget glade på vores vegne. De ved, hvor meget det betyder for os.

Efter børnene var blevet informeret om gevinsten, og der var blevet delt både grin og tårer, måtte manden tage på arbejde som planlagt.

-Jeg nåede da frem, men kunne slet ikke koncentrere mig eller finde mig selv. Efter et par timer måtte jeg gå hjem, fortæller han.

De seneste år har ikke været helt nemme for familien. Manden fik konstateret kræft for et par år siden og blev senere indlagt med en blodprop, der skulle hasteopereres. Selvom manden er blevet rask efter både kræft og blodprop, er der stadig mén, som kan mærkes hver dag.

- Efter blodproppen blev jeg lam i højre side. Det har jeg fået genoptrænet langsomt, men jeg går stadig dårligt. Det har været en barsk tid for hele vores lille familie. Men endelig smiler solen til os nu, og der sker noget godt. Det er fantastisk, at vi nu kan se fremad, lyder det.