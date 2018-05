Idræts- og fritidslivet hædres ved Greve Awards

- Det har været helt fantastisk at læse de cirka 130 indstillinger til de forskellige priser. Det viser med alt tydelighed, at vi i Greve favner de brede og alsidige idræts- og fritidstilbud for borgerne. Dette godt anført af et væld af utrolige og kompetente trænere og ledere. Samtidig har vi udøvere, der skaber ekstraordinære resultater, hvilket i den grad er med til at sætte Greve Kommune på landkortet, og at flere familier med børn vælger at bosætte sig i Greve Kommune.