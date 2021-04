I Waves kan de ikke få armene ned: Genåbning gik bedre end ventet

- Kunderne er kommet tilbage for at støtte os, og de har valgt at bruge deres penge her i centret. Det er det vigtigste for mig og for butikkerne. Der har været en vis nervøsitet blandt butikkerne, fordi butikker udenfor centrene og de små centre er åbnet før os, og derfor kunne det være, at kunderne havde fået stillet købelysten, siger hun.