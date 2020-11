Den nye attraktion ?Midgårsormen? ligger langs en sti i parken.

Hundigeparken er blevet forskønnet

Greve - 06. november 2020 kl. 13:37 Kontakt redaktionen

Greve: Da Greve Kommune i 2014 købte Hundigeparken af Københavns Kommune, trængte parken i høj grad til en kærlig hånd. Siden da har Greve Kommune plejet parken, og nu har kommunen også udviklet den med en række nye tiltag, heriblandt en balancebane bestående af egestammer, som har fået navnet "Midgårdsormen".

Borgmester Pernille Beckmann indviede "Midgårdsormen" i lørdags, og hun håber, at de nye tiltag kan tiltrække en masse borgere til den grønne oase.

- Hundigeparken er et fantastisk sted, hvor man virkelig kan nyde naturen og få rørt sig lidt. Der er sket rigtig meget med parken den seneste tid, så den er blevet meget mere brugbar, tilgængelig og flot. Jeg vil derfor opfordre til, at man tager et smut forbi parken, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

Udviklingsplan for parken

Byrådet godkendte sidste år en udviklingsplan for Hundigeparken, og politikerne har sidenhen bevilget 200.000 kroner til at få gennemført de tiltag, som nu kan opleves i parken.

Pengene er blandt andet brugt til at anlægge en ny grussti gennem parken og til at sætte skilt og infotavle op ved den nye indgang til parken. Derudover er parken blevet åbnet op to stedet ud mod vandet, så der nu er forbindelse mellem Hundigeparken og Greve Marina.

Donation fra borger

Samtidig har en privat borger doneret 350.000 kroner til yderligere udvikling af parken, som omfatter balancebanen "Midgårdsormen", en lille lund bestående af 10 æbletræer af gamle sorter og lægning af forårsløg i plænen.

Hundigeparkens historie startede i begyndelsen af 1900-tallet, hvor tre københavnere købte store grunde ved kysten i Hundige for at have adgang til strand og vand. En af grundene blev købt af Laage Thomsen, som byggede det lokalhistoriske Villa Sitka som sit sommerhus. Han havde stor interesse for botanik og havekunst, og han lavede derfor et imponerende parkanlæg. Københavns Kommune købte grundene i 1940'erne for at skabe en folkepark for københavnere.Greve Kommune købte parken af Københavns Kommune i 2014.

Læs mere om Hundigeparken på www.greve.dk/hundigeparken