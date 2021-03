Se billedserie Torben Hoffmann, formand for Natur- og miljørådet, er selv en flittig bruger af Hundigeparken og området omkring. Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Hundigeparken emmer af friluftsliv og historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundigeparken emmer af friluftsliv og historie

Greve - 11. marts 2021 kl. 06:58 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

En ældre herre forsøger at holde balancen, mens han løber på en af de mange træstammer, der ligger langs en af stierne i Hundigeparken.

Træstammen er en del af parkens Midgårdsorm, som blev etableret i efteråret. Den skal gøre muligt for parkens store og små gæster at udfordre sig selv og gøre det endnu sjovere at bevæge sig i naturen.

Midgårdsormen er en del af en større forandring, som Hundigeparken har gennemgået. Det blev blandt andet muligt, efter en anonym greveborger donerede 350.000 kroner til forskønnelse af området, dog med et udtrykt ønske om, at netop en Midgårdsorm skulle etableres. Derudover skulle der etableres nye trampestier rundt i parken, ligesom adgangen ud til molen og Køge Bugt skulle gøres nemmere.

Det er nu sket, ligesom den hjertesti, der starter ved Aktivhuset Olsbækken på Olsbæk Strandvej, nu også ledes ind gennem Hundigeparken.

Torben Hoffmann, der udover at sidde i Greve Kommunes teknik- og miljøudvalg, også er formand for Natur- og miljørådet, fortæller, at Greve Kommune selv har skudt i omegnen af 200.000 kroner i projektet, og han er selv glad for resultatet.

- Jeg går selv ture i området en eller to gange om ugen, og jeg har en klar fornemmelse af, at flere har fået øjnene op for Hundigeparken, siger han.

Det har dog ikke været helt lige til at få lov til at udvikle parken, siden kommunen vedtog en helhedsplan for området for en fire års tid siden.

- Dengang var der ikke afsat penge til projekter, og da vi modtog den gavmilde donation var vi nødt til at ansøge et sted mellem seks eller syv forskellige styrelser, før vi kunne få lov, siger han.

Et historisk sted Hundigeparken strækker sig over i alt otte hektar på begge sider af Hundige Strandvej, og det var tre Københavnere, der for omkring 100 år siden købte grundene for at have adgang til strand og vand.

En af dem, Kaj Laage Thomsen bygger sommerresidensen Villa Sitka, som nu står i forfald, og etablerer en park med fokus på geometri og rette linjer.

I 1940'erne køber Københavns Kommune grundene for at skabe en park til Københavnerne, som på den måde få glæde af strand og vand.

I 1955 bliver parken fredet, og i 1960'erne beslutter Københavns Kommune at lade parken gro mere til og skabe det udtryk, som kendetegner den i dag.

Greve Kommune køber parken i 2014 og har siden fortsat den linje, Københavns Kommune startede.

Udover Midgårdsorm og stier til vandet, er der i forbindelse med forskønnelsen også etableret en æblelund og sået blomsterløg i Hundigeparken.