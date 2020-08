Hullerne skal lappes: Seks millioner kroner går til ny asfalt

Der kommer til at dufte af tjære og nylagt asfalt flere steder i Greve Kommune i 2020. Kommunen har netop underskrevet en kontrakt med Munck Asfalt A/S om at udskifte asfalt og reparere huller på større vejstræk for seks millioner kroner.