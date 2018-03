Huda vil åbne indvandrernes verden

Hvad er en forening, og hvorfor bruger man frivillige? Det er blot to af de spørgsmål, som mange flygtninge kommer til Danmark med, og derfor forsøger Huda Al-Kazwine at lære de nye borgere, hvordan kulturen i Danmark er. Hun er formand for kulturforeningen Silk Road, der sammen med Venligboerne i Greve for nylig modtog en donation fra TrygFonden på 274.400 kroner.

Hun arbejder til daglig som pædagogmedhjælper i Tjørnelyhuset, boligsocialmedhjælper hos KAB på Nørrebro og underviser på aftenskolen DOF i 'kulturmix'. Derudover er hun næstformand for Mangfoldighedsrådet i Greve og medlem af Fritidsrådet i Greve, mens hun er mor til to elever på Greve Gymnasium. Hun har altså et stort netværk i kommunen, og hun forklarer, at hun har svært ved ikke at engagere sig i frivilligt arbejde.

Siden 2014 har Greve Kommune modtaget cirka 300 flygtninge og familiesammenførte. Mange af disse mennesker har et begrænset kendskab til Danmark, et begrænset socialt netværk og få økonomiske ressourcer. Med denne donation ønsker Silk Road i samarbejde med Venligboerne Greve at tilbyde flygtninge i Greve Kommune sociale aktiviteter, der kan give adspredelse i deres hverdag. Aktiviteterne skal samtidig medvirke til at bygge bro mellem de nytilkomne flygtninge og etnisk danske frivillige venligboere. Planen er blandt andet at arrangere tre kutter-fisketure for at vise en anden side af dansk kultur, nemlig fiskeriet, to æbleplukketure med besøg på et mosteri samt en tur til Zoologisk Have i København. Der afholdes desuden familieaktiviteter i forbindelse med jul, påske, ramadan og fastelavn samt åbent hus-arrangementer. Formålet med indsatsen er at skabe grobund for netværk og venskaber i lokalområdet, som skal forhindre, at målgruppen bliver socialt ekskluderet.