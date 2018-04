Hør historier fra Lise Nørgaard og Cecilie Frøkjær

Senest er de udkommet med den bedstsælgende interviewbog "Fruen kommer i dag," der med indlevelse og livsglæde skildrer Lise Nørgaards lange og ekstraordinære liv. Lise Nørgaard er ikke kun Matadors mor, men også Danmarks måske mest imponerende pensionist. Hun er gået ind i sit 101. år og lever efter devisen: "Vi skal have det hele med." De to kvinder er på scenen i Portalen den 3. maj til et eksklusivt arrangement, hvor Cecilie taler med Lise om blandt andet hendes stædighed, kampgejst og strategier til at opnå et langt, værdigt og tilfredsstillende liv. Som gæst har du også mulighed for at stille spørgsmål direkte til Lise Nørgaard.