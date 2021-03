Artiklen: Her åbner ny Maxi Zoo

Hundige: Maxi Zoo inviterer byens dyreelskere forbi den nye butik på Over Bølgen 37B, der er kædens første butik i Hundige men tredje butik i nærområdet. I dagene optil åbningen vil butikken blive gjort i tiptop stand, så borgerne kan se frem til hele 474 m2 fyldt med foder og tilbehør til deres søde hund, kat, fisk, fugl eller gnaver samt endnu mere af den kyndige vejledning af det dygtige personale.

Med åbningen af den nye butik på Over Bølgen 37B i Hundige kan Maxi Zoo nå endnu bedre ud til alle byens borgere med deres velkendte kæledyrsunivers og kompetente vejledning. Byens mange kæledyrsejere og dyreelskere kan i den nye butik se frem til masser af spændende aktiviteter og arrangementer som fx rådgivningsdage, hvor der sættes fokus på flere relevante kæledyrsemner, fælles gåture samt velgørende indsamlinger, der skal være med til at sende en stor portion kærlighed videre til dyr i nød og svigtede kæledyr på landets internater. Der vil med andre ord være meget mere af alt det, som borgerne allerede kender fra de eksisterende butikker på Ventrupparken i Greve og Vallensbæk Stationstorv i Vallensbæk.

- Jeg glæder mig meget til at byde byens borgere inden for i vores nye og flotte butik, der udover en helt ny indretning også vil byde på et spændende sortiment til ethvert kæledyrs behov. Desuden vil det velkendte personale selvfølgelig være en del af alt det nye, så vi kan sikre kunderne den gode service og høje faglighed, som de er vant til, fortæller Casper Palbom Jensen, der er butikschef i Maxi Zoo Hundige.