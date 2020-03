Politiet vil gerne høre fra borgere, der ser knallerter stå i området. Knallerterne bruges muligvis af unge til at køre rundt. Arkivfoto: Jesper From.

Hasarderet knallertkørsel i Gersagerparken

Kl. 13.27 fik politiet den første af flere henvendelser om knallertkørsel til ulempe i området. Denne anmeldelse gik på kørsel på knallert i et område, hvor det ifølge skiltning var ulovligt at køre på knallert. Det så 5-6 unge stort på ifølge en anmelder. Politiet kunne hverken se eller høre knallerter i området, da en patrulje kort efter var en tur i området.

Kl. 15.08 henvendte en lokal borger sig til politiet, fordi to personer uden styrthjelme kørte rundt på én knallert i det grønne område og på stierne tæt forbi opgangene til fare og ulempe for beboere og dem, der færdedes på stierne. Politiet sendte en motorcykelbetjent til området, men ingen knallertkørere blev fundet i området.

Kl. 15.42 var der ifølge en lokal borger igen ulovlig knallertkørsel i området ved vaskeriet, hvor to larmende knallerter med to personer på hver knallert kørte rundt. Ingen blev afsløret i ulovlig kørsel efter denne anmeldelse.

Kl. 17.03 kom en ny anmeldelse om, at tre crossere var set køre rundt i området og til ulempe for en lille pige. Politiet kørte igen med flere patruljer til området, hvor flere personer løb fra en knallert i Askerød uden at politiet nåede at få dem identificeret. Knallerten udleverede politiet efterfølgende til en 33-årig mand som rette ejer, da han kom til stede og kunne dokumentere ejerforholdet.