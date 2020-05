Handicap-formand om jobopslag: Ikke godt nok

Greve Kommune møder kritik fra Danske Handicaporganisationers lokalformand i Greve, Allan Jørgensen, der mener, at opslaget til stillingen som borgerrådgiver er mangelfuld. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

04. maj 2020

Det vakte glæde flere steder, at der i budgetaftalen mellem V, S, DF og LA , som blev vedtaget i efteråret, blev afsat penge til at ansætte en borgerrådgiver.

'Med budget 2020 afsætter forligspartierne 700.000 kroner til at ansætte en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren skal hjælpe borgere til at gå i dialog med kommunen, sådan at borgertilfredsheden øges og flere problemer løses hurtigt og tilfredsstillende,' lyder det i budgetaftalen.

Glæden nåede også til Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Greve, som i længere tid havde kæmpet for, at politikerne i byrådet ville lytte til organisationens ønske.

Det var egentlig meningen, at borgerrådgiveren i disse dage skulle være fundet, men det har coronavirusset sat en stopper for. Formanden for Danske Handicaporganisationer i Greve, Allan Jørgensen, havde tilbudt, at han kunne træde ind i ansættelsesudvalget, hvis Rune Gamby, der af Greves borgmester, Pernille Beckmann, var indbudt i udvalget, sagde nej tak til tilbuddet. Det tilbud har han trukket tilbage.

Kritik af opslag

'Jeg skrev, at jeg var villig til at være suppleant ved ansættelsen af den nye borgerrådgiver. Dette skete, før jeg havde læst stillingsopslaget. Jeg kan ikke se, at alle de punkter, som DH (Danske Handicaporganisationer, red.) Greve opstillede og sendte til hele byrådet er opfyldt i opslaget. Derfor er jeg ikke længere villig til eventuelt at indgå i en ansættelsesprocedure,' skriver Allan Jørgensen i en mail til borgmesteren.

Til avisen forklarer han, at han er overrasket over, at der i stillingsopslaget blandt andet står, at den nye borgerrådgiver 'skal være borgernes og de erhvervsdrivendes stemme og byrådets vagthund, hvor du skal hjælpe borgere og de erhvervsdrivende med at forstå informationer.' Specielt undrer Allan Jørgensen over, at der i opslaget står 'at sikre, at sagsbehandling, dialog og kommunikation med borgerne og erhvervsdrivende foregår i et forståeligt sprog.'

- Hvorfor er der forskel på borgere og erhvervsdrivende, spørger Allan Jørgensen, som forklarer, at Danske Handicaporganisationer ikke havde skrevet noget om erhvervslivet i sin indstilling.

- Alle borgere omfatter også erhvervslivet. Den tvist findes ikke andre steder. Jeg spekulerer på, om Greve Kommune er klogere end andre kommuner, men jeg tror det er modsat, siger Allan Jørgensen.

Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), afviser kritikken.

- Det er en uforståelig kritik. Det er rigtigt, at det ikke er alle DH's ønsker, der er opfyldt, men borgerrådgiveren er for at hjælpe alle borgere - ikke kun på ét område. Det er ærgerligt, at DH ikke vil bruge den indflydelse, de kan få, siger hun.

Skal rådgive

Om ansættelsen af borgerrådgiveren siger borgmesteren, at hun har en forventning om, at man kan gå til borgerrådgiveren, hvis man møder modstand i systemet.

'Vi søger en robust og engageret person, der har solid erfaring fra arbejdsmarkedet. Du skal have lyst til og erfaring med at kunne tale med mange forskellige mennesketyper. Du skal kunne balancere mellem borgerens synspunkter og kommunens myndighedsudøvelse,' står der blandt andet i jobopslaget, hvor kommunen også skriver, at en opgave er 'at forebygge klager og understøtte læring af klager.'

Allan Jørgensen er ikke tilfreds med ordlyden i stillingsopslaget og mener, at der mangler at blive udspecificeret, hvad borgerrådgiverens opgave er.

- Hvis borgerrådgiveren blot skal forklare, hvad kommunens afgørelse betyder, er der noget galt. Borgerrådgiveren skal bistå klienten med anke til tilsynet, hvis borgeren er utilfreds med kommunens afgørelse. Det står der ikke et ord om, og det er problematisk. Den opfattelse af en borgerrådgiver, som kommunen har, kan jeg ikke lide, siger Allan Jørgensen.

Der var oprindeligt lagt op til, at borgerrådgiveren skulle tiltræde den 1. juni, men det har coronaen sat en stopper for. Hvornår borgerrådgiveren tiltræder, er uvist.