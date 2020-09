Grevinderne fejrede 40-års jubilæum

Greve: For fyrre år siden besluttede en lille håndfuld husmødre i Greve sig for at starte en tennisklub, og den har eksisteret lige siden.

Grevinderne er en del af Greve Tennis Klub, og de mødes hver fredag både sommer og vinter for at spille mod hinanden.

- Det er en dejlig hobby, som betyder, at vi både mødes og har det hyggeligt, samtidig med at vi får lidt motion, siger Tina Grøn.

Hun var sammen med Elna Nielsen og Birgit Larsen med til at stifte klubben for 40 år siden.

Anderledes jubilæum

Egentlig var det planen, at de i forbindelse med jubilæummet ville rejse væk et par dage for at spille tennis og hygge sig, men på grund af de mange coronarestriktioner bliver fejringen lidt anderledes.