Studenterne fra Greve Gymnasium lader ikke studenterbeviserne samle støv, men kommer hurtigt videre i uddannelsessystemet. Pressefoto Foto: Claus Sall

Greves ungdom gør sig bemærket

Greve - 01. februar 2021 kl. 05:53

Når studenterne forlader Greve Gymnasium, er de hurtige til at lægge fejringen bag sig for at komme videre i uddannelsessystemet.

Faktisk er gymnasiet et af de gymnasier i landet, der har den allerbedste overgangsfrekvens til videregående uddannelser. Det betyder, at hele 78 procent af eleverne inden for to år efter endt studentereksamen er startet på en videregående uddannelse. På mange af de gymnasier, Greve Gymnasium normalt sammenligner sig med, er tallet 10 procent lavere.

Rektor Mette Trangbæk fortæller, hvorfor det er vigtigt som gymnasium at fokusere på, at eleverne kommer videre i uddannelsessystemet:

- Det er det fordi ambitioner er gode, men store ambitioner er endnu bedre - og vi har overordentlig store ambitioner på vegne af vores elever, og mest af alt med fokus på gymnasieuddannelsens dobbelte formål: det studieforberedende og almendannende. Vi skal med andre ord sørge for, at eleverne er klar til videre studier, og at de bliver alment dannede. Begge dele skal vi stå på tæerne for at gøre så godt som muligt, og vi skal hele tiden ville gøre det bedre, lyder det fra rektoren på Greve Gymnasium, der indenfor de sidste fem år har øget andelen af studenter, der læser videre, med ti hele procent. Det giver det lokale gymnasium en af Danmarks allerbedste overgangsfrekvenser til videregående uddannelser.

Mette Trangbæk forklarer, at det ikke kun er godt for eleverne, at de kommer videre i systemet, men også samfundet som helhed:

- Gymnasieuddannelsen har til formål, at man skal læse videre. Det er en fantastisk uddannelse med mange muligheder, men det er ikke en afsluttende uddannelse. Vi bestræber os derfor på, at alle vores elever både har kompetencer, lyst og mod til at læse videre efter deres gymnasieuddannelse her og eventuelt også efter et eller to sabbatår.

Forklaringen på hvorfor netop Greve Gymnasiums elever læser videre i stor stil, mener Mette Trangbæk skal findes flere forskellige steder:

- Noget af forklaringen ligger i lokalområdet, som rummer et stort 'drive' for udvikling. Vores samarbejder med lokale virksomheder er meget spændende og motiverende for alle parter. Og så tror vi også, at der er en selvforstærkende effekt ved vores høje overgangsfrekvens. Vi har nemlig kontakt med mange af vores studenter flere år efter endt eksamen. Vi bruger faktisk deres mange kompetencer i forbindelse med lektiecafeer og "Café Videregående" her på gymnasiet, hvor de tidligere elever kommer tilbage, og fortæller om, hvad deres studium handler om, og hvordan det er at læse videre. Vi tror, at det er i mødet mellem de elever, der nu læser på for eksempel universitetet, og vores egne elever, at der opstår en lyst til at læse videre. Vi tror også på, at vores mange kombinationer af teori og praksis, samarbejder med erhvervsliv, organisationer og videregående uddannelser er en af forklaringerne på, at så mange af vores elever læser videre. De har med andre ord været vant til at sætte deres viden i spil, og de har mange gange igennem deres gymnasietid mødt og oplevet de videregående uddannelsesinstitutioner og hermed også set og afprøvet, hvad de kan bruge deres gymnasieuddannelse til.