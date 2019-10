Se billedserie ?Reflection? var et af de fotografier, der imponerede dommerne. Foto: Thomas Pedersen Foto: Thomas Pedersen 130468

Send til din ven. X Artiklen: Greveborger blandt vinderne i verdens største fotokonkurrence Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greveborger blandt vinderne i verdens største fotokonkurrence

Vinderne af verdens største fotokonkurrence, CEWE Photo Award, er fundet. Blandt vinderne er Thomas Pedersen fra Greve, der har imponeret med hele to fotos: "Reflection" og "Discover T

Greve - 28. oktober 2019 kl. 15:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvilke fotos skaber opmærksomhed? Hvilke fotos går verden rundt? Ofte er det motiver, der viser verdens dårligdomme eller motiver, der gør dig opmærksom på en krise.

Under mottoet ,,Our world is beautiful" ønsker Europas største fotovirksomhed, CEWE, med fotokonkurrencen CEWE Photo Award at sætte fokus på alt det, der gør vores verden enestående og smuk. I år har flere fotografer end nogensinde før deltaget i fotokonkurrencen.

Tilsammen har de indsendt 448.152 fotos, hvilket betyder, at CEWE Photo Award er den største fotokonkurrence i verden.

Greveborger vandt Thomas Pedersen sørgede for, at Greve var flot repræsenteret i den internationale fotokonkurrence, CEWE Photo Award. Med sine to imponerende fotos ,,Reflection" og "Discover The World From Above" i kategorien "Arkitektur og infrastruktur" sikrede Thomas sig hele to placeringer inden for 31.- 1000. pladserne ud af de i alt 448.152 indsendte fotos.

Thomas har med "Reflection" fanget et utroligt flot foto af et ældre par, der bliver genspejlet i det blålige glas i kunstinstallationen "Your rainbow panorama" på toppen af kunstmuseet ARoS i Aarhus.

Fotoet "Discover The World From Above" er også et snapshot fra 'regnbuen' på toppen af ARoS, hvor en lille dreng løber mod kameraet i forgrunden, mens Aarhus ses i baggrunden i et spil af sol og skyer. Sammen med de andre vindere på en 31. - 1000. plads har Thomas vundet fotoprodukter fra CEWE til en værdi af 750 kr. (100 euro).

Om CEWE Photo Award Niveauet i årets CEWE Photo Award var højere end nogensinde før. Fotoentusiaster fra hele verden har fra maj 2018 til juni 2019 indsendt 448.152 til fotokonkurrencen.

Det betyder, at CEWE Photo Award er verdens største fotokonkurrence. Præmiesummen var på mere end 1,8 millioner kroner. For hvert indsendt foto har CEWE doneret 75 øre (0,10 euro) til SOS Børnebyerne International. SOS Børnebyerne har derfor modtaget en donation på mere end 334.500 kr. (44.815,20 euro).

Deltagerne i CEWE Photo Award kunne indsende deres fotos til ti kategorier: Landskaber, mennesker, natur, arkitektur og infrastruktur, sport, mad, humor, hobby og fritid, dyr samt rejse og kultur.