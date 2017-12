Jonas Balodis, som er projektleder på »Jeg er ikke alene«, fortæller, at målet er, at færre ældre, der modtager hjemmehjælp, skal være ensomme. Privatfoto

Greve sætter fokus på ensomhed

Greve - 05. december 2017 kl. 09:44 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Kommune arbejder sammen med Frivilligcentret og Ældresagen for at løfte flere borgere, der modtager hjemmehjælp, ud af ensomhed.

Færre ældre, som modtager hjemmehjælp, skal sidde hjemme og være kede af, at de ikke har nogen at snakke og hygge sig med. Sådan er succeskriteriet i projektet 'Jeg er ikke alene', som de tre aktører nu søsætter.

Projektet går ud på, at hjemmeplejen via uddannelser skal have redskaber til at opspore, hvem af de ældre, som modtager hjemmehjælp, der er ensomme. Derefter skal kommunen i samarbejde med Frivilligcentret og Ældresagen forsøge at hjælpe borgerne ud af ensomheden ved for eksempel at finde aktiviteter, som den ældre kan lave sammen med andre i lokalområdet.

- De borgere, der er ensomme, skal ud i aktivitetstilbud, som de ældre selv bestemmer og kommer med inputs til for at danne relationer til andre mennesker. Blandt målgruppen er det op mod hver anden borger, der oplever ensomhed. Ensomhed giver forringet livskvalitet og kan også være med til at give hjertekarsygdom, depression og Alzheimers, siger Jonas Balodis, der er ansat i Greve Kommune som projektleder.

Han fortæller, at der er mange årsager til, at ældre bliver ensomme. Nogle døjer måske med fysiske skavanker, som gør, at det kan være svært at komme udenfor, mens andre med årene har mistet relationer. Derfor er kommunen gået sammen med Marselisborg Center For Udvikling Kompetence & Viden, som skal være med til at klæde plejepersonalet på til at opspore de ensomme.

- Hjemmeplejen skal have endnu flere redskaber til at finde ud af, hvordan man snakker om ensomhed, for det kan være et tabu. So-su medarbejderne vil tage en snak med borgerne om, hvordan de oplever ensomhed og klarlægge, hvad der er af muligheder for at møde nye mennesker, siger Jonas Balodis.

Han forklarer, at der endnu ikke er noget præcist overblik over, hvor mange ældre i Greve, der er ensomme, og samtidig skal projektet være med til at klarlægge, om der er de aktiviteter i kommunen for ældre, som de efterspørger.

Alle kan være med

I forbindelse med projektet søges der efter aktive frivillige, der har lyst til at deltage. Allerbedst er det, hvis du er aktiv i en forening, netværk eller lokale aktivitet for ældre, som du kan tage den pågældende ældre med til, lyder det, og ifølge Jonas Balodis får de frivillige mulighed for at hjælpe på et område, hvor problematikken er stor.

- Der er ikke nogen afgrænsning på, hvem der kan hjælpe, siger han.

I forbindelse med projektets start holder der temadag den 15. december klokken ni til 15 på Nældebjerg Plejecenter. Her byder der blandt andet på frokost og eftermiddagskaffe, mens de fremmødte bliver klogere på den seneste viden på ensomhed. Tilmelding er til Frivilligcentrets leder, Hugo Tietze på centerleder@fcgreve.dk. Projektet 'Jeg er ikke alene' løber indtil starten af 2019 og er tænkt til efterfølgende at blive fastforankret i kommunen.