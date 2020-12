Råstofplanen kan på sigt medføre støv- og støjgener i Tune samt stoppe byudvikling og vandforsyning i bydelen. Området vest for Tune kan blive til et graveområder for indvinding af råstoffer. Pressefoto

Greve rejser kritik af Råstofplan 2020

Greve - 18. december 2020

Region Sjællands udkast til Råstofplan 2020 møder stor kritik i Greve. Den vil nemlig gøre området vest for Tune til et såkaldt interesseområde. Det betyder, at området på sigt kan blive til et graveområde for råstoffer, hvilket blandt andet vil belaste Tune By med støv- og støjgener. Derfor har byrådet nu indsendt et høringssvar med et meget klart budskab.

- Vi kan ikke acceptere den støv og støj, som naturligvis vil komme, hvis området bliver til et graveområde for råstoffer. Det gælder både fra de store maskiner, som skal grave, men også den tunge lastvognstrafik, som vil gå lige gennem Tune, siger borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann.

Udover at medføre støv og støj kan planen også sætte en stopper for byudviklingen, da der kan komme restriktioner for udvikling af området. Dertil vil drikkevandet, som Tune Vandværk leverer til Tuneborgerne, heller ikke være beskyttet, hvis der bliver gravet i området. Det kan betyde, at Tune på sigt mister sin vandforsyning.

- Det er et meget vigtigt område for dannelse af drikkevand i kommunen, og Tune Vandværk har ikke mulighed for at skaffe drikkevandsegnet grundvand andre steder. Derfor vil det økonomisk blive meget dyrt, hvis vi skal til at skaffe vand udefra, fortsætter Pernille Beckmann.

Hårdt ramt

Den lille landsby med omkring 5000 indbyggere er i forvejen hårdt ramt af blandt andet restriktioner for byudvikling. Byrådet efterlyser derfor, at statslige og regionale myndigheder bliver bedre til at koordinere indbyrdes, hvad en landsby som Tune skal udsættes for.

- Der er allerede foretaget massive råstofgravninger i Tunes omegn. Derudover er der planer for en ny Ring 5, som vil løbe lige ved siden af Tune. Roskilde Lufthavn ligger også tæt på Tune, hvilket giver støjgener. Og så er der lagt restriktioner for helt nødvendige udbygninger i Tune som eksempelvis et plejecenter til borgerne. Der må altså være grænser for, hvad man kan udsætte borgerne for, afslutter borgmester Pernille Beckmann.