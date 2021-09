Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), mener, at der er plads til forbedringer og lover, at de er på vej. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Greve falder på erhvervsliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greve falder på erhvervsliste

Greve - 02. september 2021 kl. 15:35 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Fra nummer syv i 2015 til nummer 58 i 2021. Det går den forkerte vej for Greve Kommune, når det gælder landets 98 kommuners erhvervslivsvenlighed. Den står Dansk Industri for at lave en analyse af hvert år, og i år lander Greve som nummer 58, hvilket er et fald på 17 pladser i forhold til sidste år.

Borgmester i Greve, Pernille Beckmann (V), ærgrer sig.

- Jeg kan godt forstå, hvis man tænker, at vi ikke gør nok for erhvervslivet, når man ser udviklingen. Vi bliver især bedømt negativt på byggesagsbehandlingen, og det er velbegrundet, for der har vi været udfordret i noget tid, siger hun.

I er gået tilbage fem af de seneste seks år. Har I glemt at prioritere erhvervslivet?

- Vi har Ikke glemt at prioritere erhvervslivet, men jeg kan godt forstå, hvis man tænker, at vi har været for langsomme med at opruste antallet af sagsbehandlere på byggeområdet. Det skal vi til at gøre nu, siger Pernille Beckmann.

I det netop indgåede budgetforlig, som kun Enhedslisten ikke er med i, er der afsat penge til netop at forbedre bemandingen af sagsbehandlere til byggesager.

- Det er ikke rimeligt, at der er lang ventetid på at få byggesager behandlet, så nu har vi afsat penge til det, og forhåbentlig vil det betyde, at vi kan tiltrække flere medarbejdere, siger Pernille Beckmann.

Der er rift om sagsbehandlerne, og borgmesteren håber, at et godt arbejdsmiljø kan være med til at 'lokke' medarbejdere til kommunen.

Færre virksomhedsbesøg

Når man kigger på kategorien 'Kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning -herunder 5G,' ligger Greve Kommune i bunden, men der er bedre bredbånd på vej til virksomhederne, forklarer borgmesteren. Et andet punkt, hvor der er plads til forbedring, hvis erhvervsvenligheden skal bedres fremover, er punktet 'Information og dialog med kommunen,' der er den af de 10 kategorier, hvor Greve leverer dårligst ifølge virksomhederne. Her ligger Greve nummer 76, hvilket er betydeligt dårligere end sidste år.

- Coronaåret har gjort det svært at lave direkte dialog med virksomhederne. Jeg har stort set ikke været på virksomhedsbesøg i halvandet år, og det glæder jeg mig til at begynde på igen, siger Pernille Beckmann.

Hun mener, at der er mange elementer i undersøgelsen og fortæller, at man for eksempel bliver belønnet for at have lave skatter og afgifter. Borgmesteren henviser til, at grundskylden i kommunen er lavere i Greve end i flere af nabokommunerne.

Positive ting

Selvom der er en del områder, hvor Greve Kommune ligger under landsgennemsnittet, er der også områder i analysen, hvor den ligger bedre placeret end flere andre kommuner.

- Vi er gode til at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det er positivt. Samtidig er vi gode til sagsbehandling på miljøområdet, siger borgmesteren, som ikke mener, at man kan overvurdere virksomhedernes betydning for kommunen.

- Det er erhvervslivets fortjeneste, at vi kan levere velfærd til borgerne, fordi det er dem, der genererer arbejdspladser.

Veje og trafik vigtigt

Dansk Industri har kigget på, hvordan det går i de enkelte kommuner. Her er der både råd til, hvad der er vigtigt at bevare fokus på og hvor der er plads til forbedring.

- Virksomhederne i Greve prioriterer gode adgangsforhold via vej og kollektiv trafik, hvilket er et område, hvor kommunen klarer sig bedst i undersøgelsen. Det har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, at medarbejdere og varer kan komme effektivt fra A til B, og det er derfor vigtigt, at Greve Kommune fortsat investerer i vejnet og kollektiv trafik, siger Jeanet Løgsted, formand for DI Roskilde/Køge Bugt og fortsætter:

- Samtidig bør man overveje, hvordan kommunen kan medvirke til at etablere en tættere dialog med virksomhederne. Dialogen sikrer, at parterne får kendskab til hinandens ønsker og udfordringer, og dette er grundlaget for at skabe løsninger til fælles gavn, siger hun.