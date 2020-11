Greve-borger ny direktør i 3

Jesper Bennike har gennem elleve år som direktør for OiSTER spillet en afgørende rolle i positioneringen af OiSTER med et af Danmarks bedst genkendelige marketinguniverser og en digital forretningsmodel, som har resulteret i kontinuerlig vækst i kundebasen og høj kundetilfredshed. Nu tiltræder han som Vice President for teleselskabet 3's privatmarked, og får dermed øverste ansvar for 3Butikkerne samt 3's propostions, marketing og digitale univers rettet mod privatkunderne. Jesper Bennike beholder samtidig sit ansvar for driften af OiSTER. Dermed samler 3 sine to forbrugerrettede brands under samme ledelse.