Den unge Greve-atlet Anna Lange er atter tilbage på toppen, efter at hun sidste år var sat ud af spillet efter en skade ved et stævne i Sverige.

Greve-atlet tog DM-guld

Hun lavede fire personlige rekorder i de fem øvelser og endte med at lave 3539 point i alt. Det viste sig at være P19 år dansk rekord med over 100 point. Undervejs satte Anna klubrekord i 60 m. hæk, kuglestød, 800 m. og selvfølgelig fem-kampen.

- En virkelig flot præstation af Anna, som nu er tilbage på fuld drøn, efter at hun var ude i det meste af 2017 pga. en brækket fod. Anna blev selvfølgelig dansk mester med hendes resultat i P19-årsgruppen, og hun fik sølv i seniorgruppen. At en Greve-atlet vinder en medalje til et DM-senior er vi ikke forvænt med. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår vi sidst har vundet en individuel medalje til et dansk indendørs mesterskab. Der er mange år siden og et flot resultat af Anna, lyder det rosende fra formand Thomas Andersson.