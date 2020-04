Tidligere på året blev Sydkystløbet aflyst på grund af corona. Arkivfoto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Greve Trim starter op igen

Greve - 21. april 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: En af Danmarks største løbe- og motionsklubber er klar til at åbne op for aktiviteter igen under kontrollerede forhold.

Sportens hovedorganisationer, DGI & DIF, er kommet med et sæt retningslinjer for udendørssport, og det betyder at Greve Trim Motionsklub starter op igen i weekenden 25.-26. april, og dermed vil grupper af løbere, powerwalkere, skatere og være synlige i gadebilledet.

- Med mere end 1.100 medlemmer, som alle dyrker udendørsaktiviteter, kræver det lidt planlægning for at få det til at fungere efter statens sundhedsanbefalinger. Vi er derfor i fuld gang med at få praktikken på plads og mange medlemmer glæder sig til at komme i gang igen, siger Thomas Elsgaard fra Greve Trim.

- Vores medlemmer har i de sidste seks uger været gode til at dyrke aktiviteter solo eller i meget små grupper, men det sociale fylder naturligvis meget, og derfor bliver det dejligt at kunne mødes igen under kontrollerede forhold.

En konsekvens af Corona-krisen har været at Sydkystløbet nr. 50 måtte aflyses i marts, og løbet er derfor blevet rykket til Køge Bugt Strandpark med start søndag 11. oktober og 600 løbere er allerede tilmeldt, så forventning om udsolgt for tredje gang i træk er indenfor rækkevidde.