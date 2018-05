Den 24. maj afholdes den første udgave af ?Greve Stafetten?. En holdstafet med fem personer per hold. Pressfoto Foto: Klaus

Greve Stafetten afholdes for første gang

Greve - 09. maj 2018 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny event ser dagens lys i 2018. Den 24. maj afholdes første udgave af Greve Stafetten. En holdstafet med fem personer per hold, hvor deltagerne skiftevis løber cirka 5,5 kilometer.

For dem, som ikke ønsker at løbe, er det muligt at deltage på gå-ruten, hvor man som hold går fem personer samtidigt. Gå-ruten er cirka 4,5 kilometer. Stafetten afvikles i området omkring Olsbækken og Rævebakken.

I forbindelse med Greve Stafetten udtaler kultur- og fritidsudvalgsformand Anne Marie Lyduch (V):

- Som en del af idræts- og fritidspolitikken ønsker vi at igangsætte og udvikle aktive og sundhedsfremmende tiltag for kommunens borgere, institutioner og lokale virksomheder. Greve Stafetten ligger lige i tråd med disse ambitioner, og forhåbentlig bliver eventen en årlig tradition, der på sigt kan udvikles til en lokal pendant til DHL-stafetten. Endelig glæder jeg mig over det gode samarbejde med lokale foreninger omkring planlægning og afvikling af stafetten.

Greve Stafetten afholdes torsdag den 24. maj med start klokken 17.00 på atletikstadion ved Greve Idrætscenter. Det bliver en aktiv, social og lokal aften med et sjovt og udfordrende stafetløb, hvor løberne efter en tur rundt på atletikstadion skal en tur over Rævebakken og videre derfra på stierne langs Olsbækken. Gå-ruten strækker sig rundt og nord om Olsbæksøen samt den gamle Tjørnelyskolen.

Café Langsiden tænder op i grillen og sørger for spisning og underholdning i caféen samt i et stort opsat telt på terrassen ved atletikstadion for de hold, der tilmelder sig denne mulighed. Øvrige deltagere vil dog også kunne købe mad og drikke på dagen.

Holdtilmelding koster per person 125 kroner (inklusive moms). Husk, at man skal være fem personer. Ønsker man at deltage ved den efterfølgende spisning og underholdning, er den samlede holdpris for fem personer 1.625 kroner.

For yderligere information om Greve Stafetten og tilmelding se: www.greve-stafetten.dk

Greve Trim og Idræts- & Fritidssekretariatet er teknisk arrangør af løbet. Foruden ambitionen om udvikling af aktive og sundhedsfremmende tiltag vil et overskud fra eventen tilfalde det lokale idræts- og fritidsliv til foreningsudvikling samt mulighed for at skabe endnu flere tilbud til borgere i Greve Kommune.