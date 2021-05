Greve Kommune bliver vært for VM i 2022

VM i petanque løber af stablen fra 12. til 15. maj 2022, og her vil det altså være muligt for borgerne i Greve at komme helt tæt på, når spillere fra cirka 50 forskellige lande lægger vejen forbi Karlslunde.

For første gang nogensinde kommer VM i petanque til at foregå på dansk jord, når Karlslunde ligger baner til turneringen næste år. Det oplyser Dansk Petanque Forbund i en pressemeddelelse.

- Verdensmesterskabet bliver det første petanque-VM i Danmark og det første VM-arrangement indenfor en DIF-idræt i Greve Kommune nogensinde. Lidt historie kan dermed skrives, og der bliver rig mulighed for at komme helt tæt på spillet og de mange spillere. Sammen med Dansk Petanque Forbund og Greve Kommune, vil vi det kommende år arbejde på at skabe festlige rammer for mesterskabet, siger Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark.

Valget af værts-kommune var ikke svært.

- Greve Kommune har en af Danmarks bedste petanquefaciliteter, hvor Dansk Petanque Forbund afholder mange af sine landsholdssamlinger. Karlslunde er derfor praktisk talt hjemmebane for vores landsholdsspillere. Vi i forbundet glæder os derfor ekstra meget over, at Greve Kommune vil indgå i et samarbejde omkring mesterskabet, siger Lars Friis, Formand for Dansk Petanque Forbund.

Det forventes, at ca. 50 nationer deltager i mesterskabet, hvor lande som Frankrig, Belgien, Italien, Marokko, Thailand og Cambodia er store petanquenationer. Dansk Petanque Forbund forventer derudover at kunne tiltrække både danske og svenske tilskuere til Karlslunde. Borgmesteren i Greve Kommune glæder sig til at kunne byde både deltagere og tilskuere velkommen.

- Vi glæder os til at være vært for verdensmesterskabet. Det er første gang, at Greve Kommune er vært for et verdensmesterskab i petanque, og jeg tror også, at det er første gang mange af deltagerne og tilskuerne kommer til Greve. Derfor håber jeg, at alle får nogle dejlige dage i Karlslunde og bruger fritiden på at se lidt af området. Hallen ligger tæt på Greves lange badestrand, og hvis man er mere til kultur, så vil jeg anbefale et besøg på Mosede Fort 1914-18, som er et internationalt museum om første verdenskrig. Jeg glæder mig til at se alle i hallen og rundt omkring i kommunen, udtaler Pernille Beckmann.