Greve Håndbold stod for drive-in-indsamling

Greve - 17. februar 2021 kl. 15:24 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Coronarestriktioner og forsamlingsforbud har tvunget mange rundt om i landet til at tænke kreativt.

Det er også tilfældet i Greve Håndbold, hvor de i weekenden stod for en noget anderledes indsamling til fordel for hjemløse og udsatte med tilknytning til Herbergscenteret Sundholm på Amager.

Indsamlingen foregik nemlig som drive-in, hvor folk kørte op til rundkørslen ved Greve Idrætscenter med rent tøj og soveposer i klare sække, her stod formand Ronni Mark Nielsen og Kristian Schulze-Koops, henholdsvis formand og kasserer i Greve Håndbold, klar til at hive sækkene ud af bagagerummene.

- Vi har været meget opmærksomme på forsamlingsforbud og på at undgå potentiel smittespredning, og det her var en måde, hvor vi kunne samle ind uden at have nærkontakt, siger Ronni Mark Nielsen.

Han fortæller, at de stod ved idrætscenteret en time lørdag og en time søndag, og at han er meget positivt overrasket over weekendens indsamling.

- Der kom i alt 35 biler forbi, og de havde alt fra soveposer, vinterjakker og hjemmestrikkede sokker med. Det var simpelthen helt fantastisk, siger Ronni Mark Nielsen.

Det blev til i alt 50 fyldte affaldssække, som han søndag kunne aflevere til Herbergscenteret Sundholm.

- Jeg har en relativt stor suv, og der kunne simpelthen ikke proppes mere ind, da jeg kørte af sted, siger Ronni Mark Nielsen.

Støttede leverandør Det var Greve Håndbolds tøjleverandør, Sportswear, der var gået i gang med sin egen indsamling, men da Ronni Mark Nielsen blev opmærksom på tiltaget, var han straks klar til at give et nap med.

- Vi er en klub, som tager vores sociale ansvar meget seriøst, og vi er for eksempel ude og sælge lodder til fordel for Børnehjælpsdagen hvert år, men det har ikke været muligt på grund af corona, siger han.

- Her så vi en mulighed for, at vi kunne leve op til vores ansvar.

Klubben havde gjort opmærksom på indsamlingen via deres egne sociale medie kanaler, men havde været påpasselige med at brede for meget ud.

- Vi var lidt forsigtige, og vi vidste ikke, hvordan det ville blive taget imod, men vi er meget positive over responsen, siger Ronni Mark Nielsen, som også fortæller, at de står klar til at tage imod donationer igen i næste weekend.

Her kan man komme forbi Greve Idrætscenter både lørdag og søndag mellem klokken 12 og 13, hvis man har noget varmt tøj eller soveposer, man gerne vil donere.