Greve Golf satser på hyggen

08. august 2019

632 golfspillere fra nær og fjern deltog i linksugen i Greve Golfklub, hvor især de sociale turneringer trækker golfspillere til.

- Når nogle af vores gæster fortæller, at de planlægger deres sommerferie efter vores festlige linksuge, så synes jeg, vi er lykkedes med det, vi ville.

Sådan siger tovholderen for Greve linksuge, Jeppe Dohn, om den netop afsluttede linksuge i Greve Golfklub.

Ideen til linksugen opstod i 2014, og de seneste seks år er Greve linksuge vokset fra et lille spædt forsøg på at stable en åben turneringsuge på benene til i dag at være vært for næsten 650 gæster fra nær og fjern.

I år var ugen udvidet med "GolfSixes", en helt ny turneringsform, som golfverden for alvor stiftede bekendtskab med i maj 2017, da Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen i England vandt den første turnering af denne art i European Tour.

GolfSixes er et eksempel på nytænkning i golfverden. Det er kort fortalt små matches over seks huller, hvor man spiller parvis mod andre par. 48 spillere stillede til start i GolfSixes på linksugens første dag og herefter fortsatte ugen helt frem til søndag med i alt ni turneringer, hvoraf de syv turneringer havde et islæt af par- eller holdturnering.

- Det er med fuldt overlæg, at vi prioriterer disse holdturneringer, forklarer Jeppe Dohn og fortsætter: - Vi oplever en stor søgning til disse lidt mere sociale turneringer, og vi ønsker at signalere at golf - og måske især golf i Greve Golfklub - er en social sport.

Flotte præmier

Det var lykkedes at tegne præmiesponsorater med en del større firmaer i år. Susanne Juhl fra Golf Club Harekær har sammen med sin mand Søren deltaget i Greves linksuge i mange år og gerne i flere turneringer. Susanne har særdeles gode erfaringer med Greves par-3-huller.

I 2018 vandt Susanne en Titleist bag på hul 17 ved at lægge sin bold 2,12 meter fra hullet og søreme, om hun ikke også i år slog noget nær det perfekte slag på hul tre og vandt et gavekort.

Det var en glad turneringsledelse, der gjorde status efter linksugen 2019.

- Vi synes, vi havde en dejlig uge, siger klubbens næstformand Inge Larsen, der selv deltog i fire turneringer i linksugen,

- Vores greenkeepere havde lagt ekstra meget arbejde i at gøre banen klar til ugen, restauranten diskede op med lækker mad, de frivillige lagde masser af kræfter i at hjælpe til for ikke at glemme de 632 glade golfspillere, vi havde på besøg til vores turneringer.

Det er ingen guldgrube at afholde sådan en turnering. Greve Golfklub tog for nogle år siden i samarbejde med baneejerne den beslutning, at turneringerne skal være overkommelige prismæssigt. Derfor opkræves der kun et meget beskedent beløb for deltagelse og kun 100 kroner i greenfee for de gæster, der kommer fra andre klubber.

- Det er et bevidst valg, siger klubbens formand Frede Kruse-Christiansen og uddyber:

- Vi ønsker at profilere vores dejlige bane, og så ønsker vi at vise, at Greve Golfklub er et rart sted at komme.