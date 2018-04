Efter nogle hårde år, går det det fremad for Greve Golf, der er nomineret til erhvervsprisen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Greve Golf er kommet stærkt igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greve Golf er kommet stærkt igen

Greve - 22. april 2018 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Golfs 18 hullers golfbane er anlagt i 2005 af det verdenskendte banearkitektfirma Hawtree Ltd og fylder 63 hektar græsarealer.

Greve: De første syv år i Greves Golfs historie blev magre og endte to gange med en konkurs.

Men siden de nye ejere overtog konkursboet og driften af selskabet i marts 2012, har Greve Golf holdt åbent året rundt fra solopgang til solnedgang og som i et eventyr vokset sig stor og smuk og udvidet med en ny restaurant og klublokale i 2014. Sidste år fik virksomheden en Gazelle for den stigende omsætning og oveni et CSR-mærke som anerkendelse for social ansvarlighed.

Efter to års budgetterede underskud, er det gået stærkt fremad med væksten for Greve Golf, der ligger placeret i et af Greve Kommunes grønne områder tæt ved Greve Landsby og Karlslunde Landsby. Selvom Greve Golf opererer i et marked med hård konkurrence, er antallet af medlemmer mere end fordoblet, fortæller Stine Kiel Larsson, der er daglig leder af Greve Golf.

- Golfklubben er vokset fra ca. 485 medlemmer i 2012 til ca. 1.000 medlemmer i 2018. De fleste medlemmer kommer fra oplandet. Vi har naturligvis rigtig mange Greveborgere, der er vendt tilbage til klubben, da de nye ejere overtog driften efter den sidste konkurs. Men vi har også tiltrukket en del borgere, der for første gang er begyndt at spille golf. Vi har stor fokus på at tiltrække nye spillere og integrere nye medlemmer. Vi er også opmærksomme på at få gæster herud, for eksempel gennem invitationsturneringer og ved at sætte golf og motion på landkortet via samarbejde med skoler, Ældresagen og Hjerteforeningen, fortæller Stine Kiel Larsson.

Som en del af vækststrategien tilbyder Greve Golf i samarbejde med Greve Golfklub uforpligtende informationsmøder samt tre måneders gratis prøvemedlemskab inklusive undervisning hos golftræneren.

- Vi forsøger også at skabe hyggelige rammer blandt andet i restauranten og en god atmosfære, hvor alle føler sig velkomne, og alle hjælper alle. Vores medlemmer og gæster er rigtig glade for at komme her og er gode ambassadører for Greve Golf. Vi kan også gennem årene se en øget vækst og aktivitet i restauranten, som, udover at servicere golfspillere i hverdagen, også er godt besøgt af lokalbefolkningen, der holder fødselsdage, konfirmationer og barnedåb i restauranten, siger Stine Kiel Larsson. Hun glæder sig over, at Greve Golf i de sidste par år har haft sorte tal på bundlinjen.

I dag beskæftiger Greve Golf seks fuldtidsansatte og et par deltidsansatte til drift af restauranten og salg af sportsudstyr samt fire folk, der passer banen. I de seneste fem år kan virksomheden fremvise stigende omsætning og egenkapital. Direktør Peter Thomsen glæder sig over, at Dagbladet Børsen sidste år kårede Greve Golf med en gazelle for den økonomiske fremgang samt et CRS-mærke af Greve Kommune for at gøre en ekstra indsats over for ledige borgere, der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

- Vi vil gerne give noget tilbage til det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor er det helt naturligt for os at samarbejde med Jobcentret om at få ledige i arbejdsprøvning og praktik i vores restaurant, køkken eller på kontoret eller ude på banen, understreger Peter Thomsen og tilføjer, at virksomheden senest har åbnet døren for beskæftigelse af en ung flygtning.