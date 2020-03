Se billedserie Greve set oppefra i 1970'erne, hvor svømmehallen, gymnasiet og rådhuset var færdigbygget. Foto: Greve Kommunearkiv

Greve 50 år: - Det gik vanvittigt hurtigt

Greve - 28. marts 2020 kl. 10:21

Det gik ikke stille for sig, da Johannes Hansen fra Tune blev den første borgmester i Greve Kommune for 50 år siden. Venstremanden blev væltet efter en intern magtkamp i partiet efter blot tre uger, og så overtog partifællen Jørgen Bach ansvaret for den nyoprettede kommune, der var blevet til, efter at Greve-Kildebrønde og Tune sognekommuner var lagt sammen. Karlslunde-Karlstrup sognekommune blev delt, så førstnævnte kom med i det, der i dag er Greve Kommune, mens Karlstrup blev en del af nabokommunen Solrød.

Siden er der sket meget. Greve Kommune er gået fra at være et land- og sommerhusområde til at være et sted, hvor 50.000 borgere bor, går i skole, arbejder og bruger fritiden.

Den 1. april er det præcis 50 år siden, at sognekommuner landet over blev lagt sammen og samlet i storkommuner som Greve. Storbyboere fra København købte grunde for cirka 10.000 kroner som en del af fingerplanen, hvor hovedstadsområdet skulle udbygges i fem fingerlignende områder. Området, der var tommelfingeren i fingerplanen, skulle huse 100.000 borgere som en del af Køge Bugt planen fra 1961.

Arkivleder ved Greve Museum, Mikkel Hansen Stage, fortæller, at beslutningen om at omdanne sognekommunerne til en storkommune ikke forløb helt gnidningsløst. Karlslunde-Karlstrup Sognekommune mente, at de var indbyggere nok i kommunen til, at de kunne danne en selvstændig kommune udenom Greve og Tune og lagde endda sag an mod Indenrigsministeriet for at forsøge at undgå sammenlægningen, ligeledes ville mange i Tune også hellere være en selvstændig kommune eller alternativt høre med til Roskilde Kommune. Sådan blev det som bekendt ikke.

- Der blev lavet storkommuner, som for eksempel Greve Kommune, fordi man fra centralt hold ønskede store ensartetede kommuner, der kunne leve op til de moderne standarder for blandt andet alderdomshjem og folkeskoler, siger Mikkel Hansen Stage.

Stor vækst Allerede i de første år udviklede Greve Kommune sig. Marker blev omdannet til parcelhuskvarterer, og fra 1970 til 1980 steg befolkningstallet med cirka 20.000 mennesker.

- Det var en vanvittig udvikling, og det skabte et stort behov for skoler og institutionerne til børnene. I 1970'erne var en tredjedel af kommunens borgere under 14 år, siger Mikkel Hansen Stage og fortæller, at der mellem 1965 og 1980 blev bygget hele 10 nye folkeskoler i det, der i dag er Greve Kommune.

Blandt andet begyndte Mosedeskolen undervisningsåret 1970 med 11 førsteklasser, fordi de skoler, som de andre distrikter skulle bruge, endnu ikke stod færdige.

Udviklingen af Greve Kommune var ambitiøs. Der blev bygget sportshaller, atletikanlæg og en svømmehal med olympisk bassin.

- Jørgen Bach ville skabe Danmarks idrætskommune nummer et. Det var noget, der vakte opsigt i store dele af landet, siger Mikkel Hansen Stage.

S-tog en milepæl I annoncer i landsdækkende dagblade kunne man læse, at man kunne købe en grund med gåafstand til den kommende S-togsstation i Hundige. Der gik dog nogle år, før stationen blev indviet i 1976. Tre år senere åbnede Greve S-togsstation, og i 1981 kunne man køre videre til Karlslunde.

- S-toget fik en kæmpestor betydning for Greve Kommune, fordi der pludselig ikke var så langt ind til København, siger Mikkel Hansen Stage, som peger på, at åbningen af Køge Bugt Motorvejen i 1972 også havde en afgørende betydning, som stadig ses i dag, hvor mange virksomheder peger på nærheden til motorvejen som en stor betydning for, at de vælger at åbne i kommunen.

Byudviklingen fortsatte op gennem 70'erne og 80'erne. I 1973 åbnede Bilka, og året senere kom Hundige Storcenter, som i dag hedder Waves. Det blev bygget til at servicere hele Køge Bugt området og blev hurtigt et billede på den mall-kultur, som kom fra USA.

- Folk hang ud og spillede videospil, mens de drak milkshakes. Centret har haft en stor betydning for området, siger Mikkel Hansen Stage.

Senere kom kulturinstitutioner som Borgerhuset, Greve Museum, Portalen og Mosede Fort, der er kendt mange steder i landet.

Fordi Greve Kommune i stor udstrækning blev bygget på en bar mark, kunne man grundigt planlægge byernes udvikling.

Der blev bygget stisystemer, som skulle adskille de bløde trafikanter fra de hårde. Her kunne man cykle til skoler, kirker og indkøbscentre uden at møde en bil.

- Der blev lavet en indkøbsstruktur, hvor områderne i Greve Kommune blev bygget med bydelscentre, siger Mikkel Hansen Stage og forklarer, at det gik indflydelse på byplanlægningen, hvor der i mange byer langs Køge Bugt ikke er et egentligt bycentrum.

Foreninger samlede Mange i Greve peger på idrætslivet som en vigtig lim, der holder sammen på borgerne. Den blev skabt allerede da byerne blev opbygget og kommunen skulle formes, forklarer Mikkel Hansen Stage.

- Da mange flyttede til Greve, kendte de måske ikke så mange, og der blev idrætsforeningerne et vigtigt samlingssted. Det er bevaret lige siden, siger han,

Det kan tydeligt ses på statistikkerne. Greve Fodbold er blandt de klubber med flest medlemmer på Sjælland, mens Tune Idrætsforening har 4200 medlemmer, selv om der kun bor cirka 5500 i byen.

Også i Brugsforeningen i Tune er opbakningen stor, og det er, fordi Tune har beholdt landsbymentaliteten, som helt fra de første tanker om at inkludere Tune i Greve Kommune står ved, mener arkivlederen.

Tilbage til 2020 er Greve blevet en moderne kommune med mange borgere. Sådan vil det blive ved med at være, selv om det måske ikke lå i kortene for de første, der var med til at flytte til i slutningen af 1960'erne.

- Greve er gået fra i borgernes bevidsthed at være langt ude på landet til at være en del af Storkøbenhavn i dag, siger Mikkel Hansen Stage.