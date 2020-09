Chengs Køkken er en af de forretninger, som blev ramt af indbrud. Her hørte beboere i området et højt brag omkring klokken 23 søndag aften. Foto: Emil Kristensen.

Send til din ven. X Artiklen: Gik efter kontanter: Flere butikker ramt af indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gik efter kontanter: Flere butikker ramt af indbrud

Politiet formoder, at det er de samme personer, der står bag indbruddene.

Greve - 08. september 2020 kl. 10:52 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire butikker på Hundige Strandvej har været ramt af indbrud.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har en formodning om, at det er de samme gerningspersoner, der står bag, og at indbruddene er sket sent søndag aften. Formegentlig omkring klokken 23.

Hos Marina Pizza er ruden til hoveddøren blevet knust, og der er blevet stjålet kontanter fra kasseapparatet.

Kasseapparatet var også målet, da en eller flere gerningspersoner brød ind i Chengs Køkken.

Her var ruden i hoveddøren også blevet knust, og der var spor omkring kasseapparatet, hvor der var blevet kastet med papir og et tastatur til computeren. Samtidig var der blevet lavet en stor flænge i computerskærmen.

Da politiet forhørte sig hos beboere i området fik de at vide, at der var kommet et højt brag fra forretningen søndag aften ved 23 tiden.

Hos Smeralda Blomster var en rude i hoveddøren også knust, og her var der taget mønter fra kassen.

Fremgangsmåden var den samme under et indbrud hos Strandvejens Smørrebrød, hvor ruden også var blevet knust og kasseapparatet tømt for kontanter.

- Det er klart, at fremgangsmåden, tidsrummet indbruddene er sket og det faktum, at de er gået efter kontanter, gør, at vi har en formodning om, at det er de samme, der står bag.

- Vi er meget interesserede i at høre fra borgere, som har oplevet noget mistænkeligt omkring klokken 23 søndag aften. Det kan både være med hensyn til personer og køretøjer, siger Charlotte Tornquist, presserådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.