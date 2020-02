Der kommer flere toværelses lejligheder, der målrettes senior, i Gersagerparken fremover. Til gengæld bliver antallet af store lejligheder formindsket som følge af ønsket fra Greve Boligselskab, som kun Enhedslisten er imod. Foto: Mogens Lange

Gersagerparken får seniorboliger

Greve - 25. februar 2020 kl. 14:55 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere toværelses lejligheder og færre fem- og seksværelses lejligheder. Sådan ser fremtiden ud i Gersagerparken, efter at Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservatve Folkeparti mandag imødekom et ønske fra Greve Boligselskab.

Det har fremsagt ønsket over for byrådet, fordi der er store ventelister på mindre lejligheder, og samtidig ventes det, at beboersammensætningen bliver anderledes.

- Det er en god idé. De store boliger har ikke bidraget til tryghed i Gersagerparken, lyder det fra Venstres Marc Genning, som også henviser til, at den store terroraktion for et par måneder siden viste, at en af de sigtede bor i en af de store lejligheder i Gersagerparken.

Ombygningen af lejlighederne vil komme seniorer på mere end 55 år til gode, da boligerne bliver målrettet dem. Det glæder Socialdemokratiets John T. Olsen.

- Dem der står på venteliste til store boliger er store familier. Nu målretter vi de små lejligheder til seniorer, og det glæder os, siger han.

De nye toværelses lejligheder bliver på 52,5 og 77,5 kvadratmeter. Ifølge Greve Boligselskaber er der i øjeblikket 153 lejligheder af den størrelse, mens der er flest fireværelses lejligheder. Dem er der i dag 203 af, mens der i alt er 62 lejligheder på 130 kvadratmeter, der både er på fem og seks værelser.

- Grundlaget er noget spinkelt for vurderingen af, hvor lang tid man skal være skrevet op til 5- og 6-rums boliger, da der ikke er så mange af den type boliger og derfor heller ikke så mange genudlejninger. På baggrund af genudlejningerne i de seneste 4-5 år er vores vurdering, at ventetiden er 2 - 4 år.

Ventetiden for en 2-rums bolig på 52 kvadratmeter uden elevator er mere end 7 år og med elevator noget længere. Ventetiden for en 2-rums bolig på 77 m2 uden elevator er mere end 10 år og med elevator noget længere, skriver Greve Boligselskab i deres ønske til byrådet, som altså nu er blevet imødekommet.

Beslutningen glæder flere partier.

- Det er en fin idé, for der er stor mangel på mindre boliger, siger Dansk Folkepartis Mortan Martinsson.

- Vi mangler seniorboliger, så sæt i gang, siger Liberal Alliances Rigge Nørmark.

- Vi bakker op, men hvad med ungdomsboliger, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Ifølge Greves borgmester, Pernille Beckmann, har kommunen været i dialog med Greve Boligselskab, som oplyser, at der ikke er lige så stort pres på ventelisterne på en ungdomsbolig som på seniorboliger.

Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru er imod flertallets beslutning.

- Det kan vi ikke stemme for, siger han.

Konverteringen af boligerne er ikke det eneste punkt, hvor Greve Nord var på programmet mandag aften.

Venstre havde nemlig anmodet om at få et punkt på dagsorden, der handler om forskellige værktøjer, som skal øge trygheden, efter at der de seneste måneder har været flere tilfælde af personfarlig kriminalitet.

- Vi oplever desværre for ofte, at uromagere i for høj grad præger bydelen i negativ retning, hvorfor det ønskes, at vi intensiverer arbejdet med at lave initiativer, der skal medvirke til en tryg og sikker by. Venstre ønsker at komme disse utrygheder til livs og foreslår derfor, at der igangsættes en faglig behandling, hvor relevante parter inddrages, herunder, politi, boligselskaber, DSB og eventuelt Waves, Arenaskolen, Krogårdskolen med flere, hvor det overordnede tema er tryghed i Greve Nord. Initiativer kunne blandt andet være øget lokalpoliti i boligområder som Gersagerparken og Askerød, øget overvågning ved udsatte steder og byplanlægning, der tilsikrer øget tryghed, lyder det i indstillingen.

Enhedslisten er imod.

- Hvor virker øget overvågning? Det her er kortsigtet. Vi har lukket fritidstilbud i Greve Nord, som flere brugte. EL ønsker, at der nedsættes en gruppe med deltagelse af unge repræsentanter, som skal arbejde med mere tryghed, siger Mehmet Zeki Dogru.

De resterende partier er positivt stemt over for Venstres forslag, der derfor skal arbejdes videre med.