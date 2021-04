Se billedserie Annemette Roer og Martin Hvolbøll håber, at centeråbningen betyder strøgkunder i Kop og Kande.Foto: Emil Kristensen

Genåbning vækker glæde i det lille midtbycenter

Greve - 13. april 2021 kl. 11:10 Af Emil Abkjær Kristensen

Det vækker begejstring blandt butiksindehaverne i Greve Midtby Center, at centeret igen kan slå dørene op. Centeret er under 15.000 kvadratmeter, og derfor må de nu genåbne, efter det blev lukket ned i december.

- Det er helt fantastisk, at centeret åbner igen, det har vi virkelig glædet os til, siger Martin Hvolbøll, der sammen med Annemette Roer er indehaver af Kop og Kande i centeret. Derudover er han også formand for centerforeningen.

- Det er dejligt, at vi igen kan åbne hoveddøren, og forhåbentlig betyder det, at vi kan få nogle af strøgkunderne ind i butikken, siger Annemette Roer.

Kop og Kande har siden 1. marts haft åben via bagindgangen, men de håber på, at de kan lokke flere ind i butikken, når døren ind til centeret er åben.

- Centeret har hele tiden været meget velbesøgt på grund af Netto og Føtex, men kunderne har ikke haft samme mulighed for lige at kigge ind i butikken, som de kan nu. Det har været en planlagt beslutning, når de skulle en tur i Kop og Kande, siger Martin Hvolbøll.

I butikken har de dog haft glæde af meget loyale kunder, som trods besværlighederne er kommet ned for at handle.

- Der er rigtig mange af dem, som har været rigtig glade på vores vegne over, at vi nu kan åbne »rigtigt« igen, siger Annemette Roer.

Butiksåbning For Robert Stidsborg falder genåbningen af det lille center sammen med åbningen af butikken Menswear Outlet, der tirsdag morgen slog dørene op for første gang. Her sælger han herretøj, og for ham handler det om at få solgt ud af et enormt varelager, der har hobet sig op over de seneste måneder.

- Det er rigtig dejligt, at vi må åbne og de seneste dage, hvor jeg har gået og gjort klar, har jeg set, at der er rigtig god trafik i centeret, siger Robert Stidsborg.

Han er også indehaver af MR Stidsborg-butikken i Rødovre Centrum, som har været lukket ned siden 16. december.

- Der mistede vi den største salgsuge på hele året, så vi har et enormt mange varer, vi skal have solgt. Så jeg er glad for, at vi nu kan tyvstarte her, siger han med henvisning til, at genåbningen af de store storcentre først er på onsdag i næste uge.

Han havde i efteråret en lignende butik et andet sted i centret, og de gode oplevelser der betød, at han lavede en ny aftale, der for nu løber ind til 31. januar.

- Det kan vise sig, at det bliver lidt af en redning, fordi vi kan åbne lidt tidligere end i Rødovre, men jeg tror desværre, at mange kunder har fået stillet deres købelyst i butikkerne udenfor centrene, som allerede kunne åbne 1. marts.

Ingen bagdør Hos dametøjsbutikken Tippy, er det også første åbningsdag i flere måneder. Butikken har ingen bagdør, så det har ikke været muligt at få kunder den vej igennem.

- Jeg har virkelig glædet mig til at åbne og til at få besøg af kunderne igen, siger Anne Nygaard, daglig leder af Tippy.

Da butikken er en del af en større kæde, har hun ikke et kæmpe varelager, der skal sælges ud af.

- Jeg har kunnet sende vintertøjet videre til nogle af de andre butikker, så her starter vi på en frisk med at sælge forårstøjet, siger hun.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente af de kommende dage, men jeg håber, vi får travlt, siger hun.

Selvom der er glæde og optimisme at spore over hele linjen, så ses der også frem til, at det øvrige samfund åbner mere op, lyder det fra centerbestyrelsens formand, Martin Hvolbøll.

- Der er mange af de ansatte på rådhuset og elever fra gymnasiet, som har deres daglige gang i centret. Dem savner vi, og vi håber, at de også snart vender tilbage, siger han.