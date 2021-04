Se billedserie Philip Toft (midten) er her fotograferet sammen med med køkkenchef Nico Larsen og restaurantchef Dennis Stein. Arkivfoto: Emil Kristensne

Genåbning glæder lokale restauranter: - Vi får travlt

Greve - 16. april 2021 kl. 12:04 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det vækker begejstring hos lokale restauratører, at den nye genåbningsaftale betyder, at de allerede fra på onsdag må tage imod spisende gæster indenfor.

- Det er virkelig positivt. Vi havde allerede planlagt at åbne for udendørs servering fra på onsdag, men det gør en kæmpe forskel, at vi også kan have gæster inde i restauranten, siger Philip Toft, indehaver af Røg Vinbar på Mosede Havn.

- Det gælder især for vores brunch i weekenden, hvor gæsterne kan komme fra morgenstunden, selvom det er en smule koldt, siger han.

Han oplever, at folk glæder sig til at komme ud.

- Da jeg vågnede i morges, lå der ti mails fra folk, der brokkede sig over, at de ikke kunne reservere bord til på onsdag via hjemmesiden, siger Philip Toft, der nu har fået ændret i bookingsystemet..

Får travlt Hos Røg Vinbar havde de i dagen før nyheden om den udvidet genåbning siddet og lagt en plan og lavet en menu for udendørs servering.

- Den kan vi bare krølle sammen og lave om, siger Philip Toft.

- Og nu skal vi lige have fat i alle vores ansatte og fortælle, at de skal tilbage på arbejde, fordi det er et helt andet beredskab, vi skal have på benene, siger han.

Også hos Greve Steakhouse på Greve Strandvej glæder de sig over genåbningen, men de regner ikke med at kunne være klar til at tage imod gæster allerede på onsdag.

- Det er rigtig dejligt, at vi må åbne igen, men det betyder også, at vi får rigtig travlt, siger Anne Mette Schadegg, der driver restauranten sammen med sin mand Henrik.

- Vi havde ikke tænkt os at åbne for udendørs servering på onsdag, så vi starter helt fra bunden med et køkken, som ikke har været brugt i fire måneder.

- Det betyder, at vi skal have fat i alle vores leverandører og bestilt varer, men det gælder for alle restauranter, så de har også rigtig travlt.

Hun satser på, at hun kan byde gæster velkommen på fredag.

- Men det kan være, at der er ting på vores menukort, man ikke kan bestille. Det kommer an på, hvilke råvarer, vi kan få hjem, siger hun.

Og der bliver i den grad knoklet for, at det hele kan lade sig gøre.

- Jeg har været i gang med at få det hele til at køre siden klokken fire i morges, og jeg regner med, at jeg får travlt hele den kommende uge, siger hun.

Genåbningsaftalen betyder, Aftalen betyder, at der fra 21. april åbnes for indendørsservering på caféer og restauranter. Ifølge tidligere aftale skulle det først være sket 6. maj. Gæsterne skal bestille bord og fremvise coronapas, enten en negativ test eller bevis på, at de er vaccineret.

I forbindelse med servering indendørs vil der gælde et arealkrav på to kvadratmeter for siddende gæster og fire kvadratmeter for stående gæster. Restauranter og caféer må holde åbent til klokken 23 med sidste udskænkning senest klokken 22.

Ved udendørs servering fjernes kravet om coronapas, som gjaldt i den tidligere aftale.