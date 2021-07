Se billedserie Nanna Gissel Vasby er den ene af de to piger, som har deltaget i workshoppen på biblioteket. Foto: Emil Kristensen

Gamle klude får nyt liv på biblioteket

Greve - 22. juli 2021 kl. 12:44 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

På både borde og gulve ligger store bunker af gammelt tøj, stof, tasker og alt muligt andet, som bare venter på at få ny liv.

Vi er på Greve Bibliotek, og hele ugen har børn og unge mellem 10 og 16 år haft mulighed for at sy gammelt tøj om til nyt og dermed lave noget helt unikt.

Der har desværre ikke været så mange tilmeldte, som arrangørerne havde håbet på, og ud af de 20 pladser var tre booket på forhånd, men da det hele startede i mandags, var der to, der dukkede op.

En af dem er 11-årige Nanna Gissel Vasby, der torsdag eftermiddag er ved at sy sin mors gamle cowboybukser om til en taske.

- Jeg tænker, at jeg kan have den med første skoledag, hvor vi alligevel ikke skal have så mange bøger med, siger hun.

Og tasken er ikke det eneste hjemmelavede, hun skal have på, når skolen starter op igen, Hun har nemlig brugt ugen på at lave et komplet outfit, som hun skal vise frem til klassekammeraterne.

- Udover tasken har jeg lavet en nederdel, en t-shirt og en bæltetaske, som jeg også skal have på, siger Nanna Gissel Vasby.

- Jeg går meget op i genbrug, og det er fedt, at man kan lave sit eget ud af gammelt tøj og stof.

Kende tøjets værdi For de to kvinder, Sandra Møller Svendsen og Tanja Kjeldgaard, der står bag workshoppen, handler det blandt andet om at give deltagerne en forståelse for, hvor tøjet kommer fra, og hvad det kræver at lave.

- Deltagerne skal lære, hvad det vil sige at lave noget selv og samtidig have redskaberne til at kunne gøre det. Samtidig får de en idé om, hvor tøjet kommer fra, og hvad det har krævet af dem, der sidder og syer det til daglig, siger Sandra Møller Svendsen, der er uddannet designer og til daglig lever af at sy og designe kostumer.

Hun har tidligere lavet lignende workshops, blandt andet på Greve Bibliotek forrige sommer, og hun har derigennem opdaget, at mange unge, især piger, i 10-13-års alderen gerne vil lære og sy og designe, men deres muligheder er begrænsede.

- Når de bliver 13, kan de tage nogle kurser på ungdomsskolen, men der er nogle år, hvor de ikke rigtig har muligheden, men vi håber, at de får noget ud af det her forløb, som de kan tage med sig videre, siger hun.

Samarbejde med biblioteket På Greve Bibliotek har de også mulighed for at kombinere syningen med både tekstiltryk og 3D-print, da bibliotekets makerspace også står til rådighed, her har bibliotekar Tine Stavnem kunne hjælpe med at 3D-printe knapper, hvis det manglede og lave noget særligt tryk til tøjet.

- Det giver nogle andre muligheder, og pigerne har haft mulighed for at være endnu mere kreative med deres design, siger hun og fortæller, at Lara, en den anden pige på holdet, som desværre var syg torsdag eftermiddag, har brugt 3D-printeren til at designe mundtøj til sin kæphest.

Både bibliotekaren og de to tovholdere under sig dog over, at der ikke har været flere tilmeldte.

- Det plejer at være en succes, og da vi lavede det i sommeren 2019 var holdet booket helt op. Vi har ikke gjort noget anderledes i år, men måske er endnu flere draget på ferie, fordi det nu er muligt igen, lyder det fra Tanja Kjeldgaard.

- Til gengæld har vi haft masser tid til at lære de to piger at sy, og så var der en sød kinesisk dame, som også kom forbi og fik hjælp til at lægge nogle gardiner op, siger hun.