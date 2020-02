I stedet for drivhusgasser vil brintdrevne lastbiler efterlade vand, når de kører. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens lastbiler vander vejene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens lastbiler vander vejene

Greve - 13. februar 2020 kl. 06:28 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu kører tusindvis af lastbiler dagligt gennem Solrød, Greve og de øvrige kommuner på Køgebugtmotorvejen. Lastbilerne er tunge, og det kræver kræfter og masser af brændstof at flytte de mange varer, som skal holde gang i København og nærmeste omegn. Lige nu kommer lastbilernes kræfter fra diesel, men det kan ændre sig - det er det nødt til i en klimasammenhæng, for varerne vil fortsætte med at suse op og ned langs Købe Bugt.

- Der vil altid være lastbiler på vejene. Jeg ser ikke for mig, at danskerne begynder at forbruge væsentligt anderledes. Der vil konstant være brug for varer, siger Søren Büchmann Pedersen, konsulent på miljø- og klimaområdet hos Dansk Logistik og Transport, der er transportfagenes organisation.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver i en rapport, at transporten fortsat er stigende, men samtidig at lastbilerne alene fra 2019 til 2025 skal spare 15 procent co2 og 30 procent inden 2030.

Rent teknologisk kan det lade sig gøre, at fjerne dieseldampene fra motorvejsluften allerede nu - helt og komplet. Det vil kræve en vanvittig investering og gøre transporten enormt dyr, men teknologisk findes der løsninger, som erstatter co2 med h2o - altså vand:

- I princippet kan man nå 100 procent besparelse på klimagasserne. Vi har teknologien. Men det vil være utroligt dyrt at gøre det. Det der mangler, er at teknologierne er konkurrencedygtige. Ambitionerne skal være tårnhøje, siger Søren Büchmann Pedersen.

El til brint

Vanddampene kommer, hvis man kører på brint - den teknologi har efterhånden eksisteret længe. Det nye i denne sammenhæng er "Power-to-X", hvor man omdanner overskydende elektricitet og vand til brintceller. Teknologien kan dermed overføre vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller til brændselsceller som dermed kan bruges i transportsektoren.

- Man har en vindmøllepark, som er tilknyttet et anlæg, som kan lave elektrolyse, og som kan spalte vand i brint og ilt. Så står man tilbage med brint, som kan fyldes direkte i brændselscelle-motorer. På den måde kan man drive lastbiler med brint. Det er dyrt og forholdsvist uprøvet. Det har aldrig været brugt i daglig drift. I motoren sker en kemisk reaktion med brint og luft, som igen bliver til vand - det bliver den eneste emission. Altså vand drypper ud på vejen. Det lyder jo fantastisk godt ud fra klima- og miljømæssig vinkel, siger Søren Büchmann Pedersen.

Til Ingeniøren siger formanden for Ingeniørforeningen, Thomas Damkjær, at "Power-to-X er det nye sort i forhold til den grønne omstilling". Det kræver fortsat en del udvikling, derfor sætter Søren Büchmann Pedersen heller ikke alle sine sparepenge på lige netop den teknologi.

Ti, tyve, tredive år

I stedet ser Dansk Logistik og Transport også på andre teknologier, som kan afløse diesel på den korte bane.

Han understreger, at dieselmotorerne i lastbiler er på vej ud. Om det sker indenfor ti år, tyve år eller tredive år, er sværere at forudsige præcist, selv for de, som arbejder med problemstillingen til dagligt.

- Vi vejleder vores kunder i forhold til, hvilke drivmidler deres nye lastbiler skal køre på. De er bekymrede for at investere i diesel, for hvor lang tid holder det, siger han. Oftest skal en lastbil kunne køre i ti år, og spørgsmålet er jo så, om hvornår man skal skifte brændstof - og til hvad: Lang hen ad vejen afhænger svaret af, hvad lastbilen skal bruges til.

De nuværende alternativer er biogas og el. De er begge grønnere end diesel, men giver ikke lastvognen samme rækkevidde.

- Den næste diskussion, som vi står overfor er, hvorvidt der er biogas nok til at forsyne transportsektoren. Der er mange af den slags diskussioner, siger Søren Büchmann Pedersen.

De store fabrikker er begyndt at sende el-lastbiler på markedet.

- Til nogle formål kan vi godt forestille os, at de kan bruges. Problemet er rækkevidde og ladetid. De kan sagtens bruges til at distribuere varer i eksempelvis København. Og det vil også give en lille co2-besparelse, siger han.

I en sammenhæng med de kæmpestore transportcentre, som skyder op i landskabet - blandt andet i Solrød og Greve - kan el-lastbiler kombineres med store lastvognstog.

Transportcentre og el

- Indenfor de seneste år har vi fået modulvogntog. Her har man to almindelige trailere bag en trækker, hvilket sparer en del brændstof og dermed co2, siger Søren Büchmann Pedersen.

Han understreger, at den vigtigste forudsætning for, at transportindustrien skifter brændstof, er, at det kan betale sig. Derfor nytter det heller ikke noget, hvis politikerne i Danmark pludseligt beslutter, at danske vognmænd skal spare drivhusgasser, for så kommer chauffører fra andre lande, som ikke har de regler, til at køre på de danske veje.

- Lovgivningen på området skal ske på EU-niveau, siger Søren Büchmann Pedersen, som er sikker på, at de grønne lastbiler om 30 år vil dominere de danske veje - muligvis på vindmøllestrøm presset ned i brint-brændselsceller.