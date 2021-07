Der var mulighed for at prøve kræfter med at være forfatter på biblioteket til forfattercamp. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens forfatterspirer på Greve Bibliotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens forfatterspirer på Greve Bibliotek

Greve - 15. juli 2021 kl. 13:01 Kontakt redaktionen

Greve: Litteraturen blomstrer altid på Greve Bibliotek, men i sidste uge var luften ekstra tyk af kreativitet og litterære udfoldelser.

For mens mange nød de høje sommertemperaturer udendørs, havde en gruppe unge mennesker valgt at bruge en uge af deres sommerferie på Greve Bibliotek, hvor de deltog i den årlige forfattercamp. Her kan unge med forfatterdrømme modtage undervisning og dygtiggøre sig i skrivekunsten. Børne- og ungdomsforfatter Sandra Schwartz står for undervisningen, og selvom hun efterhånden har undervist i en del år, bliver hun aldrig træt af det, det giver hende. Hun betegner det nemlig som en gave, at unge mennesker vil bruge en uge af deres sommerferie sammen med hende på et bibliotek.

- Det at skriveundervise handler først og fremmest om fællesskab og om at have det sjovt, fortæller Sandra og understreger, at det selvfølgelig også handler om at skrive, for der bliver produceret rigtig meget under sådan en ugelang workshop. Mange af os forbinder det at læse og skrive med noget, man gør alene, men det mener Sandra ikke.

- Litteratur handler om et fællesskab, det handler om noget vi deler, siger hun og pointerer, hvordan det er vigtigt, at man kan sparre og dele passion med andre ligesindede, når man skriver.

Det at skrive handler i høj grad om at slippe fantasien løs og opbygge universer, karakterer og plots. Under hele ugen har man i børnebiblioteket kunne høre, hvordan der blev læst højt, sparret og grint de unge mennesker imellem. Hvis man vil se, hvad de unge mennesker har skrevet under forfattercamp'en, kan man slå en tur forbi Greve Bibliotek i Hundige og se deres tekster. Her er både tegneserier, postkort fra fiktionsfigurer, gyserhistorier, eventyr og meget mere. Netop de mange forskellige tekster er et helt bevidst valg fra Sandra Schwartz side, der dermed håber at ramme en interesse hos alle på skriveholdet.

Som afslutning på en særdeles produktiv uge blev der inviteret til fernisering, hvor der var rig mulighed for at vise resultatet af en uges hårdt arbejde frem for stolte forældre og bedsteforældre. Formand for Greve Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Anne Marie Lyduch, indviede ferniseringen med en tale til de unge deltagere, hvor hun især lagde vægt på kreativiteten, som var tydelig blandt de unge forfatterspirer.

Til ferniseringen blev der også læst højt af tre af deltagerne på forfatterholdet. Magnus, Freja og Isabella præsenterede et smukt eventyr og gyserhistorier så uhyggelige, at det løb en koldt ned at ryggen.

Forfattercamp'en er en årligt tilbagevendende begivenhed på Greve Bibliotek, og for flere at de unge mennesker var det da heller ikke første gang, de besøgte skrivelejren. Børnebibliotekar Tine Schouboe Stavnem, som har været med til at arrangere skrivelejren, udtaler:

- Biblioteket er jo der, hvor vi mødes om litteratur, ligesom vi er med til at åbne litteraturens verden for børn i kommunen. Derfor er det helt oplagt at have denne slags forfattercamps på biblioteket, for hvem ved, måske er det disse unge menneskers bøger, vi om nogle år ser på hylderne i biblioteket.

Forfattercamp'en er en del af bibliotekets sommerferieaktiviteter for børn, og der er stadig mulighed for at være med på andre aktiviteter, bl.a. afholdes der forskellige kreative workshops på de tre biblioteker i kommunen.