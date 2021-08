Politibilen hos Midt- og Vestsjællands Politi er i øjeblikket den eneste i Danmark, der har kameraerne installeret på sig. Foto: Kenn Thomsen

Fremstilles i grundlovsforhør: 21-årig vanvidsbilist har fået sin lille Peugeot beslaglagt

Greve - 12. august 2021 kl. 09:34 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: En 21-årig mand fra Greve fremstilles torsdag formiddag i et grundlovsforhør. Han er sigtet for vanvidskørsel efter at have forsøgt at flygte fra politiet med op mod 180 kilometer i timen.

Det oplyser kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Politiet traf i første omgang den 21-årige i Gersagerparken, hvor de ville foretage et rutinetjek, det havde manden ikke lyst til og forsøgte at stikke af fra politiet ved at køre til motorvejen og stikke af i nordgående retning, inden han kørte ud på Avedøre Holme.

Patruljen havde undervejs kontaktet Københavns Vestegns Politi, som sendte patruljer til Avedøre Holme, hvor manden blev standset uden dramatik.

- Udover at køre med 180 kilometer i timen, kørte han også på et tidspunkt imod færdselsretningen i et forsøg på at stikke af, siger Martin Bjerregaard.

- Han er frakendt sit kørekort, og vi mistænker ham for også at have været påvirket af hash under kørslen, tilføjer han.

Patruljebilen der kørte efter den 21-årige mand var udstyret med et kamera, så de fleste forseelser er optaget på video.

Den 21-årige mands bil, en 13 år gammel Peugeot 207, er blevet beslaglagt, og der skal senere tages stilling til, om den skal konfiskeres.