Iværksætteren Frank Remmer von Barner, der ejer B-Bikes ApS i Karlslunde, er ved at udvikle to nye ladcykler, som han forventer på markedet inden udgangen af 2019. Hans drøm er at eksportere ladcyklerne til minimum otte lande inden udgangen af 2020. Pressefoto

Frank vil have flere ud at cykle

Greve - 04. juni 2019 kl. 17:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hop op på den elektriske ladcykel og få vind i håret - og spar bil nummer to.

Sådan lød opfordringen fra 43 årige Frank Remmer von Barner, da han havde virksomhedsbesøg på Vævergangen 18D i Karlslunde. Her har hans forretning B-Bikes ApS haft adresse siden opstarten for seks år siden. På værkstedet har Frank travlt med at producere TRIBBO cykler, som han gerne vil eksportere til minimum otte lande allerede næste år.

Frank Remmer von Barner har to børn og er familiefar med stort F. Men han er også ambitiøs iværksætter og drømmer om at få flere til at investere i en af hans elektriske ladcykler og droppe bil nummer to. Det fortalte han på et virksomhedsbesøg, hvor borgmester Pernille Beckmann, Morten Dahlin (formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget) og Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed kiggede forbi. Gæsterne fik rig lejlighed til at prøve, hvordan det er at styre en El ladcykel.

- Den er lidt tungere at håndtere, end man umiddelbart skulle tro, også uden last i ladet, udtalte borgmesteren, da hun kørte en lille prøvetur på parkeringspladsen.

Men Frank forsikrede, at der er mange fordele ved at vælge El ladcyklen som det foretrukne daglige transportmiddel.

- Jeg er vild med, at du kan blive transporteret på cykel ved hjælp af en elmotor, og du kommer ikke svedig frem på arbejde. Det koster 75 øre at oplade et batteri, og du kan køre cirka 30 kilometer på et opladet batteri. Det er billigt og godt for miljøet og sundheden. Det er også hyggeligt at køre med dine børn i det fri og have en snak med dem om, hvad der sker i trafikken og for eksempel lade dem spise en is på turen. Du kan desuden klare indkøbene på vejen. El ladcyklen erstatter helt klart nemt bil nummer to, pointerede han.

De forskellige dele, som Frank bruger til at samle ladcyklerne, importerer han fra Kina, Japan, Taiwan og Tyskland. Til de to udgaver, som han selv har designet, er der låge fortil, så børnene selv kan gå ind i kassen. Det gør dem velegnede for børnefamilier og til institutionsbrug for eksempel i dagplejen og børnehaver, fortalte han.

- Vores ladcykler er altid udstyret med batteri. TRIBBO V.2 Lux har centermotor, indvendige gear, remtræk og hydrauliske skivebremser på alle hjul. TRIBBO V.2 Classic har navmotor, kædetræk, udvendige gear og hydrauliske skivebremser på alle tre hjul. De kan begge tilkøbes med bord til børnene, så de kan sidde og hygge sig på turen med deres madpakker og drikkedunke m.m. De kan også fås med blinklys, som er helt nyt indenfor branchen, sagde Frank.

Han oplever, at der er travlt på værkstedet, og han håber på at få sine egne cykler med egenproducerede elsystemer ud til Europa og andre dele af verden. For at få tid til at realisere drømmen får han hjælp til at drive virksomheden fra sin far, hustru, en cykelmekaniker og en ung mand i flexjob. Han ønsker at få større lokaler, så han selv kan producere mere på værkstedet.

- Jeg drømmer om at få mit eget brand ud ikke bare i Danmark, men i hele verden. Lige nu har vi Tjekkiet, Canada og Sverige på skrivebordet. Jeg forventer, at vi i 2020 minimum er i otte lande. Jeg drømmer også om at få flere ansatte, også fleksjobbere, da jeg gerne vil bidrage socialt til at gøre en forskel. Min grundholdning er, at der skal være plads til os alle. Omsætningens størrelse er sekundær. Vigtigst for mig er at udvikle mit produkt og min virksomhed samtidig med, at jeg kan være en god familiefar. Det sidste vil jeg ikke gå på kompromis med. Så hellere mindre omsætning, sagde Frank.