Fra de irske pubber til Portalen

De små irske pubber i Dublin og omegn er hjemmebanen for bandet The Celtic Gypsies, der fredag den 23. februar går på scenen i Portalen i Greve.

De fem venner i bandet har den irske kultur i rygraden, og de puster nyt liv i de bedste og ældste irske sange med en forfriskende energi. Det er tydeligt, at de nyder at spille sammen, og de præsenterer en bred vifte af irsk musik tilsat lidt rock, reggae og bluegrass. De er et hårdtarbejdende pub-, club- og festivalband, der gør deres yderste for, at hver eneste koncert bliver både vedkommende og underholdende.