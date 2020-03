Fotograf fangede søndagssneen

Fotograf Kenn Thomsen fangede øjeblikket søndag morgen, hvor store dele af Sjælland vågnede op til hvidpudrede græsplæner, forårsblomster under et hvidt vinterdække og sommerterrasser iklædt en overfrakke af sne.

Metrologerne havde godt nok forudsagt, at der kunne komme nedbør i form af slud eller sågar sne, men efter næsten to uger med sol og høj blå himmel var det lidt svært at tro på. Altså lige til søndag morgens snefald.