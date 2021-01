Forsøg på indbrud

GREve: Nypudsede vinduer og mærker efter vanter og handsker afslørede, at der kun var gået to dage, siden et indbrudsforsøg på Østre Strandvej i Greve. Politiet fik anmeldelsen tirsdag eftermiddag. Her havde ukendte gerningsmænd forsøgt at bryde vinduerne mod haven op, for at få adgang til huset, men efter alt at dømme uden held.