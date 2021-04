Bjarke Abel er her fotograferet i Greve Landsby, som kan være et af de steder en eventuel valgbus skal forbi. Arkivfoto: Jørgen Chr. Jørgensen

Greve - 15. april 2021 kl. 12:35 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

En valgbus skal gøre det nemmere for Greves borgere at afgive deres stemme, når der er kommunalvalg til efteråret, og målet er især, at den skal være med til at højne stemmeprocenten i de områder af kommunen, hvor den traditionelt halter lidt bagefter.

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, som skal behandles på byrådsmødet 26. april.

I forslaget lægger de tre partier op til, at bussen skal starte sin tur rundt i kommunen en måned før den endelige valgdato, og her skal den gøre det nemmere for borgere at brevstemme. Det gælder blandt andet ældre på plejecentre, studerende på Greve Gymnasium og borgere i kommunens landsbyer og yderområder.

- Vi vil bringe valget tættere på borgerne, og sikre, at de nærmest kan få et valgsted i baghaven, siger socialdemokraternes Bjarke Abel.

- Samtidig kan en valgbus være med til at skabe mere opmærksomhed omkring kommunalvalget, så endnu flere bliver bevidste om det.

Højere stemmeprocent I forslaget lægges der også op til, at bussen skal turnere rundt i de områder, hvor stemmeprocenten er lavere end gennemsnittet. Det gælder blandt andet i Hundige, hvor stemmeprocenten ved seneste kommunalvalg var ni procent lavere end i resten af kommunen.

Bjarke Abel regner ikke med, at det kommer til at se anderledes ud i år, hvor et flertal har besluttet at reducere antallet af valgsteder i Hundige fra tre til et enkelt.

- Greve Videnscenter er et af de valgsteder, som blev nedlagt, og her var stemmeprocenten nede på 56. Det fremmer ikke valgdeltagelsen, at man har valgt at nedlægge valgstedet og give borgerne dårligere mulighed for at stemme. Derfor vil vi give borgerne mulighed for at stemme i deres eget lokalområde, siger Bjarke Abel.

Han fortæller, at bussen kunne køre efter en fast plan, så man på forhånd ved, hvornår den vil komme forbi i lokalområdet.

- Jeg forestiller mig, at man kan indgå et samarbejde med boligforeningerne, så de også kan være med til at gøre opmærksomme på, når man har mulighed for at stemme, siger han.

Der kan søges midler På finansloven er der afsat fem millioner kroner, som netop er øremærket til valgbusser, og dem håber forslagsstillerne, at kommunen kan få del i.

- Der vil nok blive tale om, at kommunen selv skal finansiere nogle af udgifterne, og vi foreslår, at man finder pengene i de ubrugte midler fra 2020, siger Bjarke Abel.

- Får vi ikke del i puljemidlerne er vi også klar til, at kommunen står for hele finansieringen, og vi er selvfølgelig klar til at drøfte alternative finansieringsmuligheder med resten af byrådet, siger Bjarke Abel.

Kommunalvalget afholdes 16. november 2021, og på valgdagen er det muligt at afgive sin stemme i Greve Idrætscenter, på Arenaskolen, på Mosede Skole, i Karlslundehallen og i Tunehallerne.