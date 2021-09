Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten vil sætte skub i etableringen af en whistleblowerordning, der skal gøre det nemmere for medarbejdere at gøre opmærksom på uregelmæssigheder. Arkivfoto.

Forslag: Whistleblowerordning skal etableres hurtigst muligt

Greve - 19. september 2021 kl. 08:59 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti ønsker, at en whistleblowerordning i Greve Kommune bliver implementeret hurtigst muligt. Derfor har de tre partier stillet et såkaldt initiativretsforslag, der skal behandles på byrådsmødet 20. september.

I forslaget skriver de blandt andet, at »sagen om den tidlige kommunaldirektør i Greve kommune er et godt eksempel på, at der er behov for, at en whistleblowerordning bliver etableret hurtigst muligt i Greve kommune. Flere medarbejdere har igennem flere år, uafhængigt af hinanden og af flere omgange, gjort opmærksom på problemstillingerne omkring de manglende bilag, uden at blive taget alvorligt. Først da DR begyndte at kortlægge sagen og sagens omfang, kommer de mange uregelmæssigheder frem i lyset.«

Partierne understreger, at de stiller forslaget for at undgå lignende sager i fremtiden, og derfor håber de på opbakning til, at der kan igangsættes et arbejde, hvor det relevante fagudvalg kan se på, hvordan man får etableret en ordning i Greve Kommune, og hvad den skal indeholde.

For de tre partier er det vigtigt, at det blandt andet undersøges, hvem, der kan indberette, hvordan man sikrer anonymitet, hvem der modtager indberetningerne og hvordan de behandles.

- Vi har igennem en periode hen over foråret og sommeren haft en sag mod den tidligere kommunaldirektør, som for alvor har sat behovet for en whistleblowerordning på dagsordenen, siger Bjarke Abel (S).

17. december træder en ny lovgivning i kraft, som betyder, at alle kommuner skal etablere en whistleblowerordning. Det bliver dog op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan den strikkes sammen, lyder det fra Bjarke Abel.

- Vi vil gerne være på forkant med den lovgivning, så vi kan være klar med en whistleblowerordning allerede fra starten af det nye år. Det er afgørende for kommunens medarbejdere, at de kender til ordningen, så de har tryghed for, at de kan belyse problematikker i systemet uden at sætte sig selv på spil, siger Bjarke Abel

- Det er svært som menig medarbejder at komme til en direktør eller en anden overordnet og slå i bordet, og med en whistleblowerordning kan man anonymt gøre opmærksom på problemerne.

Om de tre partiers forslag sendes videre til politisk behandling i de relevante udvalg, afgøres mandag aften, hvor byrådet mødes for første gang efter sommerferien.