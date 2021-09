Virksomheder, der vil udvide, skal have hurtigere hjælp, lyder det fra Socialdemokratiet og Konservative. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forslag: Virksomheder skal inddrages mere

Greve - 17. september 2021 kl. 06:49 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Der er en større rutsjebanetur, Greve Kommune har taget på den årlige erhvervsvurdering fra Dansk Industri.

Her måles landets 98 kommuners erhvervsvenlighed. Samlet rykker Greve Kommune 17 pladser ned til en 58. plads.

Det vil Det Konservative Folkeparti gøre noget ved.

- Vi skal blandt andet blive meget bedre til at være i dialog med vores virksomheder i Greve, siger partiets byrådsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel og henviser til, at kommunen for seks år siden lå nummer syv på listen.

Analysen fra DI viser blandt andet, at Greve ligger nummer 76 på det punkt, der hedder "Information og dialog med kommunen".

Det er ikke godt nok, mener Brigitte Klintskov Jerkel. Derfor foreslår konservative to konkrete tiltag, der skal hjælpe kommunen med at kravle opad på DI's liste.

- Vi vil i samarbejde med erhvervslivet og investorer etablere et eller flere produktionshotel og inddrage erhvervslivet aktivt i blandt andet borgerudvalg, siger hun og peger på, at bedre forhold for iværksættere også har partiets fokus.

Mere inddragelse

Idéen med et produktionshotel er, at lokale virksomheder kan dele viden og lagerfaciliteter, så der opstår nogle synergieffekter og branchefællesskaber.

Generelt vil konservative have mere inddragelse af borgerne og erhvervslivet. Brigitte Klintskov Jerkel peger på, at et borgerudvalg har været et populært tiltag i Gentofte.

- Vi kan også se, at virksomhederne i Greve siger, at de mangler dialog med kommunen. Erhvervslivet og borgerne kan være med i borgerudvalg, som kan pege på at finde løsninger på forskellige udfordringer, siger hun og uddyber:

- Vi skal som kommune være mere åbne for at støtte op om iværksættere, så vi kan rådgive dem, når de har spørgsmål. Som nystartet virksomhed har man ofte mange spørgsmål, og der skal vi kunne hjælpe med at svare på dem.

Konservatives mål er, at Greve kommer tilbage i top 10 på DI's liste over erhvervsvenlige kommuner.

Fokus på de små

Dansk Industris årlige undersøgelse er ikke nødvendigvis repræsentativ, mener Socialdemokratiets gruppeformand og spidskandidat John T. Olsen. Ifølge ham viser andre undersøgelser, at Greve Kommune er attraktiv for erhvervslivet.

- Vi skal dog være bedre til at forvalte erhvervslivet. Vi skal i fællesskab hjælpe de små virksomheder, hvor der er lokale, der arbejder. Erhvervslivet har stor betydning for os alle sammen. Det handler om skattekroner - virksomheder bidrager til fællesskabet i Greve Kommune, siger han og forklarer, at han håber, at der vil være mere fokus på de små- og mellemstore virksomheder, der har hovedsæde i Greve.

- Vi skal gøre det mere attraktivt at tiltrække virksomheder. Vi har nogle logistikvirksomheder, der er kommet herned, men de lægger pengene et andet sted, fordi de ikke har hovedkontor i Greve. ingerplanen er en hindring for det erhvervsliv, vi gerne vil have, siger John T. Olsen.

DI's undersøgelse viser, at Greve er faldet i forhold til den generelle erhvervsvenlighed. Hvad kan I gøre for at stoppe den udvikling?

- Har man spørgsmål til byggesager, har vi i kommunen lang tids sagsbehandling. Det betyder noget for en virksomhed, hvis man vil ekspandere, hvilket er en udfordring. Det skal vi på en eller anden måde gøre bedre. Hvordan ved jeg ikke. Der mangler byggesagsbehandlere i hele landet, siger han.