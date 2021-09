Se billedserie Bjarne Sommer, formand for Radikale Venstre i Greve-Solrød, Zenia Stampe, naturordfører for Radikale Venstre, og Lars Bjarne Nielsen, spidskandidat For Radikale i Greve ved kommunalvalget, udvekslede mandag idéer til, hvordan naturen kan få bedre vilkår. Foto: Janus Spøhr

Forslag: Det skal være nemmere at holde stranden pæn

Greve - 28. september 2021 kl. 05:47 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

- Hvor er her fint, lyder det med begejstring fra det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe, der blandt andet er partiets naturordfører.

Vi står med fødderne i græsset ved Olsbæk Eng og kigger på et par køer og to kvæg, der græsser. Det er Lars Bjarne Nielsen, radikal spidskandidat ved kommunalvalget i november, der har inviteret Zenia Stampe for at gøre folketingsmedlemmet klogere på naturen i Greve.

Dyrene har kortet længden af græsset ned, siden de kom ud at stå i det grønne landskab. Greve Kommune har nemlig afsat 500.000 kroner i en naturbevilling. Mens vi ser området, hvor der blandt andet er gravet ud og regnvand har skabt en lille sø, går en børnehave forbi.

- Jeg er overrasket over, hvor meget natur, der kan laves for så få penge, siger Zenia Stampe og uddyber:

- Det skaber jo også et dejligt område, hvor børn kan opleve naturen.

Mere naturpleje

På rundturen til nogle af Greves naturområder går turen også forbi stranden. Der er i kommunen otte kilometers strand, men ifølge Lars Bjarne Nielsen, der, udover at være radikal spidskandidat, også er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Greve, er det for svært at lave naturpleje.

Det vil han lave om på, og han foreslår derfor, at Greve Kommune får en egentlig plejeplan, så invasive arter som hybenrose, havtorn og gyvel holdes nede.

- Det er vigtigt at holde området fri fra de arter, siger han.

Grundene ned til stranden ejes af beboerne i villaerne tættest på vandet. Lars Bjarne Nielsen foreslår, at kommunen får bedre muligheder for at pleje naturen. Som det er i øjeblikket, kan grundejerne nemlig sige nej til for eksempel strandrensning.

- Jeg vidste ikke, at det er så svært at gennemskue reglerne. Det vil jeg stille spørgsmål til ministeren om, siger Zenia Stampe.

Flere idéer

Hun vil også have mere diodiversitet i området omkring Køge Bugt. Ifølge hende har vandet syd for hovedstaden nemlig i for lang tid 'været et industrielt sted fyldt med grus.'

- Vi vil kæmpe for at skabe mere liv og biodiversitet i vandet. Der er brug for en naturgenopretning, siger Zenia Stampe, der generelt vil kæmpe for mere vild natur i hele landet med 'mindre hegn og mulighed for at opleve mere natur - også udenfor naturmuseer.'

På vejen tilbage går vi langs strandvejen, hvor der vokser træer og højt græs.

- Her kunne der godt være mere naturpleje. Det kunne være hyggeligt, hvis man kunne kombinere en tur på stranden med en tur i skoven, siger Zenia Stampe.

Hun fortæller, at hun er blevet inspireret af rundturen og er glad for at se, hvor få penge der skal til for at gøre en forskel for naturen.

- Måske skal vi på Christiansborg hjælpe kommunerne med at gøre det muligt fremover, siger hun.

Lars Bjarne Nielsen er, ikke overraskende, begejstret. Han foreslår, at Greve Kommune, der arealmæssigt på nuværende tidspunkt består af 40 procent landbrug, opkøber 200 hektar landbrugsjord og konverterer det til naturområder i stedet. Det vil koste cirka 40 millioner kroner, og det skal ske over en årrække.

- Det vil være til glæde for klima, natur og drikkevandet. Der er fundet en lille mængde Round Up i én drikkevandsprøve, siger han og foreslår Zenia Stampe at hæve anlægsloftet for naturprojekter.

- Jeg har fået nogle gode inputs i dag, som jeg vil gå videre med, lyder svaret, mens vi tramper os det sidste stykke gennem det våde græs.