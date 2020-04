Claus Jensen (V), der er formand for skole- og børneudvalget i Greve, forklarer, at kommunen arbejder på højtryk for at få dagsinstitutioner og skoler klar til åbning efter påske. Foto: Janus Spøhr

Formand: - Kæmpe arbejde venter

Greve - 08. april 2020 kl. 15:22 Af Janus Spøhr

- Det bliver noget af en opgave at efterleve alle kravene, der skal overholdes, til den 15. april.

Sådan lyder det fra Claus Jensen (V), der er formand for skole- og børneudvalget i Greve Kommune, efter at regeringen har lagt op til en gradvis genåbning af samfundet efter påske.

Her står indskolingsklasserne og dagsinstitutionerne først for, og derfor arbejdes der i disse dage på højtryk for at leve op til de strenge krav i forhold til for eksempel rengøringsniveauet, forklarer Claus Jensen.

Lærerne siger, at det er vigtigt med en forventningsafstemning i forhold til undervisningsniveauet for de mindste klasser. Hvad er din forventning?

- Det er svært at sige, hvad forventningen er. Det bliver uden tvivl en udfordring, at eleverne skal sidde to meter fra hinanden og holde afstand, samtidig med at nogle lærere skal holde fjernundervisning i udskolingen og også undervise på skolen, siger Claus Jensen.

Greve Lærerforening udtrykker forundring over, at lærere med kronikere i familien skal på arbejde. Hvad tænker du om det?

- Den kan jeg godt forstå. Forældre, der har børn med kroniske sygdomme, er også bekymrede. Hvordan det skal løses, er en svær situation, men vi må følge sundhedsmyndighederne og gøre, som de siger.

Greve Forældreorganisation mener, at der er brug for en akuttilførsel af pædagoger, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes. Hvordan er udsigten til det?

- Der er mangel på pædagoger, fordi ledigheden er ekstremt lav. Vi kan ikke bare hente pædagoger i morgen, selv hvis vi havde masser af penge. Vi vil derfor undersøge, om vores ansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere, der er på halv tid, kan gå op på fuldtid i en periode. Vi kigger også på, om vi kan reducere åbningstiderne for at koncentrere antallet af hænder, siger Claus Jensen.

Der er fra regeringens og myndighedernes side en forventning om, at skoler og institutioner bliver genåbnet, samtidig med, at de strikse regler om afstand og rengøring skal overholdes. Hvordan skal I arbejde med den balancegang?

- Mange børnefamilier er afhængige af to indtægter, og mange er bekymrede for at miste deres job, så det er fint, hvis de kan komme tilbage snart. Samtidig har nogle forældre svært ved at hjælpe deres børn med skoleopgaverne. Omvendt er mange forældre bekymrede for at blive smittet, så det er en svær balancegang. Der skal både mad på bordet og samtidig gøres alt for, at familierne ikke bliver smittet, siger Claus Jensen.

Forældre udtrykker usikkerhed om, hvordan overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole og sfo skal foregå. Hvordan skal det fungere?

- Det bliver nok en mere turbulent start for de børn, der går fra børnehave til aso, fordi der er de her restriktioner. Det samme kan siges ved overgangen fra vuggestue til børnehave, men der er en del intregrerede institutioner, så der vil nok være en mere blød overgang. Det er en svær tid for pædagogerne og pædagogassistenter, der skal overholde retningslinjerne og samtidig give børnene omsorg. En af de allerstørste udfordringer er hygiejne, rengøringen af legetøjet og at have tid til børnene, siger Claus Jensen.

Nogle elever har nemt ved at få hjælp med skolearbejdet, mens andre ikke kan få hjælp hjemmefra. Hvad kan I gøre for, at alle er nogenlunde det samme sted fagligt, når skoleåret er slut?

- Der vil være et efterspil, når hverdagen er tilbage. Mange lærere har været gode til at være i dialog med børn, der ikke kan få hjælp hjemme, men der kommer en opsamling. Det er for tidligt at sige så meget konkret om lige nu, siger Claus Jensen.