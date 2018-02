Send til din ven. X Artiklen: Forhøjet billardspænding i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forhøjet billardspænding i Greve

Greve - 27. februar 2018 kl. 21:51 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Greve Billardklub er der ikke kun fokus på eget førsteholds præstationer i 1. division øst. Klubbens resultatinteresse samler sig for tiden i lige så høj grad om BK Gilleleje, der kan ligge inde med nøglen til et avancement til ligaen for Greve.

Gillelejes bedste hold er placeret i ligaen og ligger med to spillerunder igen næstsidst med ni point. Samme pointtal har Spjald, mens Aars ligger sidst med kun fire point. To hold rykker ud af ligaen. Den ene plads er så godt som givet til Aars, mens fire hold er i spil til den anden nedrykning. Foruden Spjald og Gilleleje drejer det sig om sidste års oprykkere fra Vordingborg og Næstved med hver 10 point.

I Greve krydses der køller for, at Gilleleje klarer frisag i ligaen. Det kan i videre række nemlig udløse, at den nordsjællandske klub siger nej tak til oprykning for andetholdets vedkommende fra 1. division, hvor holdet med to spillerunder tilbage er sikker på at slutte øverst med retten til oprykning.

Tidligere har klubber været udelukket fra at have to hold i øverste række, men det er ændret, så Gilleleje kan have to hold med i liga- spillet næste sæson. I Greve er opfattelsen imidlertid, at det kan ende med, at Gilleleje takker nej til oprykningen, hvis klubbens førstehold klarer sig fri af bunden.

Selv har Greve spillet sig op i stillingen gennem sæsonens kampe i 1. division øst. Det sidste step mod andenpladsen blev taget søndag, hvor holdet vandt 7-1 over Gillelejes tredjehold, der bunder divisionen, samtidig med at de tidligere toere fra Søborg tabte 6-2 til Gillelejes andethold.

En spraglet situation, hvor Greve på andenpladsen har 18 point tre efter Gilleleje(2), men et point foran Søborg. Greve skulle på søndag have mødt Østermarie, men bornholmerne har trukket sig fra turneringen, så der resterer kun opgøret mod Ringsted for Greve om en måned. Søborg mangler at møde Korsør og Højen fra Stubbekøbing. I de første indbyrdes kampe blev det til 4-4 for Søborg mod Højen og til en sejr på 6-2 over Korsør.

Men modsat situationen for Greve, så har Søborg vist faldende niveau ganske godt illustreret af, at Greve tabte første kamp mod Søborg med 6-2, men vandt returmødet med 8-0. I efterfølgende runde tabte Søborg også med 8-0. Det var mod Ringsted, som Søborg selv besejrede 8-0 i første runde.

Sammenlagt giver situationen god grobund for optimisme i Greve Billard, der under alle omstændigheder har avancement til ligaen som målsætning inden for de nærmeste år.

I søndagens kamp mod Gilleleje(3) opnåede Greve et totalsnit på 54,9 mod Gillelejes 42,9. For Greve var Morten Ancher, Tonny Andersen og Henrik Fring alle hurtigst i forhold til modstanderne på distancen til 700, mens andenmand Lars Pedersen måtte nøjes med uafgjort.