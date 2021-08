Onsdag var humøret højt på Langagergård Plejecenter, da kontrakten mellem Forenede Care og Greve Kommune blev underskrevet. På billedet er det direktør i Forenede Care Stine Louise Eising von Christierson, borgmester Pernille Beckmann og direktør i Greve Kommune Jakob Thune. Foto: Greve Kommune

Forenede Care skal fortsat drive Langagergård

Greve - 29. august 2021 kl. 16:57 Kontakt redaktionen

Greve: Greve Kommune og Forenede Care har skrevet under på en kontrakt om driften af Langagergård Plejecenter. Det sker efter, at byrådet denne sommer har besluttet, at det fortsat skal være Forenede Care, der varetager driften af Langagergård Plejecenter på vegne af Greve Kommune.

- Jeg er glad for, at Forenede Care har budt på opgaven. De har skabt et trygt og hyggeligt hjem for de 85 beboere, og det er jeg sikker på, at de fortsat vil gøre, siger Liselott Blixt (DF), formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Forenede Care vandt udbuddet, fordi deres tilbud er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det er Greve Kommune, der ejer bygningen Langagergård Plejecenter og Forenede Care, som varetager omsorgen for beboerne. Det aftalte serviceniveau er præcis det samme på Langagergård Plejecenter som på kommunens øvrige plejecentre.