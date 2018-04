Fra sit sjælesørgeriske virke ved Christian Roar Pedersen, at skyld og skam kan lamme et menneske. Den 11. april gæster den nordjyske præst Johanneskirken. Pressefoto Foto: Christian Roar Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Foredrag om skyld og skam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foredrag om skyld og skam

Greve - 07. april 2018 kl. 13:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan det være, at man bebrejder sig selv, at man har været udsat for en voldtægt? Hvorfor opleves det egentlig som pinligt at være overvægtig, arbejdsløs eller drikke for mange øl?

Det er nogle af de spørgsmål, som den nordjyske præst Christian Roar Pedersen vil søge at besvare, når han onsdag den 11. april klokken 19.30 holder foredrag i Johanneskirken i Greve under overskriften "Skyld og skam".

Fra sit sjælesørgeriske virke ved Christian Roar Pedersen, at skyld og skam kan lamme et menneske. I vores samfund er der nok at skamme sig over: Sin dårlige økonomi, sin familie eller sine børn for bare at nævne nogle eksempler.

Selv har Christian Roar Pedersen gennem flere år været en aktiv stemme i debatten om seksuelle overgreb, skyld og skam.

- Jeg har været chokeret over, hvor hurtige omgivelserne er til at mistænkeliggøre offeret og lægge skylden og skammen på den krænkedes skuldre. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre, siger han.

- Først blev jeg vred og indigneret. Så blev jeg nysgerrig. For hvad er det for mekanismer, der er på spil, når noget er så smertefuldt, at vi ikke taler om det? Hurtigt blev fokus rettet mod begreberne skyld og skam, og jeg fandt ud af, at vi har en skattekiste i kristendommen til at belyse dem.