Forældre til børn og unge med handicaps kræver igen, at Greve Kommune leverer bedre sagsbehandling i deres sager. Derfor har de nu lavet en underskriftindsamling, der skal presse politikerne til at gøre mere.

Forældre kræver igen bedre sagsbehandling

I foråret skrev nærværende avis en række artikler, hvor forældre og Autismeforeningen klagede over Greve Kommunes sagsbehandling i børnehandicapsager. Blandt andet fortalte flere om, at de havde oplevet, at kommunen var lang tid om at behandle sagerne, og at sagsbehandlerne ikke lyttede til fagpersoners vurderinger i forhold til, hvad eksperterne anbefalede for at hjælpe børnene.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her